Три российских города пострадали от разгула стихии за последние сутки
Во всех случаях обошлось без пострадавших, но ущерб общественному и личному имуществу все же был причинен.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая
Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru
Коммунальные службы Петербурга — в режиме повышенной готовности. На город обрушился мощный ливень. Дождь не прекращается уже несколько часов. В МЧС предупредили — в некоторых районах возможны подтопления.
А в Вологде из-за ливней дороги уже превратились в реки. Машины передвигаются по капот в воде. Залило и жилые кварталы. Последствия непогоды сейчас устраняют коммунальщики.
В Самаре бушует ураган. Накануне он уже нанес серьезный ущерб городу. Сильный ветер сносил остановки, торговые палатки и рекламные щиты, повалены десятки деревьев. Водители поврежденных автомобилей подсчитывают ущерб. О пострадавших не сообщается.
- 5 авг
- Шторм Исаиас в США собрал кровавую жатву — видео
- 4 авг
- Удар молнии в линию электропередачи попал на видео
- 3 авг
- Какой будет погода в августе в Москве?
- 3 авг
- «Утонул, зараза» — регионы России устраняют последствия ураганных выходных
- 3 авг
- В Гидрометцентре предупредили россиян о потеплении в ряде регионов
- 3 авг
- Ученые предсказали скорую природную катастрофу глобального масштаба
- 2 авг
- Когда вернется лето в европейскую часть России?
- 31 июл
- Климатолог объяснила аномальную жару в России и мире
- 31 июл
- Видео: Жара спровоцировала грозы с ливнями по десяткам городов России
- 30 июл
- В десятках регионов России объявлен желтый уровень погодной опасности
Читайте также
88%
-0.78 86.50
-0.73
Нашли ошибку?