Три российских города пострадали от разгула стихии за последние сутки

Коммунальные службы Петербурга — в режиме повышенной готовности. На город обрушился мощный ливень. Дождь не прекращается уже несколько часов. В МЧС предупредили — в некоторых районах возможны подтопления.

А в Вологде из-за ливней дороги уже превратились в реки. Машины передвигаются по капот в воде. Залило и жилые кварталы. Последствия непогоды сейчас устраняют коммунальщики.

В Самаре бушует ураган. Накануне он уже нанес серьезный ущерб городу. Сильный ветер сносил остановки, торговые палатки и рекламные щиты, повалены десятки деревьев. Водители поврежденных автомобилей подсчитывают ущерб. О пострадавших не сообщается.