Арендатор «Фортуны» отказался достраивать «Северный поток — 2»
Трубоукладочная якорная баржа не намерена проводить дальнейшие работы.
Фото: РИА Новости / Aксель Шмидт
Арендатор трубоукладчика «Фортуна», которой приписывали участие в достройке «Северного потока — 2», заявил, что компания никак с этим не связана.
Представитель «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС), которая арендует баржу, пояснил РБК, что она «не принимает и не намерена принимать участие» в выполнении работ по укладке газопровода с использованием вышеуказанного трубоукладчика.
«АО „МРТС“ не является собственником указанного судна, а арендует его по договору бербоут-чартера для использования в других проектах», — говорится в сообщении.
«Фортуна», до этого момента, считалась одним из немногих грузовых суден, способным завершить строительство трубопровода в Балтийском море.
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