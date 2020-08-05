Арендатор трубоукладчика «Фортуна», которой приписывали участие в достройке «Северного потока — 2», заявил, что компания никак с этим не связана.

Представитель «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС), которая арендует баржу, пояснил РБК, что она «не принимает и не намерена принимать участие» в выполнении работ по укладке газопровода с использованием вышеуказанного трубоукладчика.

«АО „МРТС“ не является собственником указанного судна, а арендует его по договору бербоут-чартера для использования в других проектах», — говорится в сообщении.

«Фортуна», до этого момента, считалась одним из немногих грузовых суден, способным завершить строительство трубопровода в Балтийском море.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дания позволила продолжить строительство «Северного потока — 2»