Арендатор «Фортуны» отказался достраивать «Северный поток — 2»

|
Алиса Старжевская
44

Трубоукладочная якорная баржа не намерена проводить дальнейшие работы.

Арендатор «Фортуны» отказался достраивать «Северный поток — 2»

Фото: РИА Новости / Aксель Шмидт

Тема:
Северный поток — 2

Арендатор трубоукладчика «Фортуна», которой приписывали участие в достройке «Северного потока — 2», заявил, что компания никак с этим не связана.

Представитель «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС), которая арендует баржу, пояснил РБК, что она «не принимает и не намерена принимать участие» в выполнении работ по укладке газопровода с использованием вышеуказанного трубоукладчика.

«АО „МРТС“ не является собственником указанного судна, а арендует его по договору бербоут-чартера для использования в других проектах», — говорится в сообщении.

«Фортуна», до этого момента, считалась одним из немногих грузовых суден, способным завершить строительство трубопровода в Балтийском море.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дания позволила продолжить строительство «Северного потока — 2»

Тема:
Северный поток — 2
4 авг
Дания позволила продолжить строительство «Северного потока — 2»
4 авг
«Северный поток — 2» разрешили достроить
3 авг
Почему Польша оштрафовала «Газпром» и намерена противостоять РФ дальше?
3 авг
Польский регулятор по-максимуму оштрафовал «Газпром» за «Северный поток — 2»
29 июл
Трубоукладчик «Северного потока — 2» перестал принадлежать «Газпрому»
25 июл
Строительство «Северного потока — 2» остановили на несколько месяцев из-за трески
19 июл
Евросоюз может ввести санкции против США — мнение эксперта
16 июл
МИД Германии опубликовал ответ на угрозы США ввести санкции
16 июл
«Грубое давление на бизнес»: Песков отреагировал на новые угрозы Помпео
15 июл
Помпео призвал участников «Северного потока — 2» «убираться немедленно» и пригрозил санкциями

Читайте также

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.38
-0.78 86.50
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:24
В Новосибирске вновь загорелся крупнейший в области полигон бытовых отходов
12:19
Адвокат Ефремова довел до слез подругу Сергея Захарова
12:19
Россияне перечислили основные причины увольнения с работы
12:13
Михаил Ефремов не признал вину в смерти Сергея Захарова
12:11
«Я всю жизнь снимал войны, но такого не видел!» — Хроника мощного взрыва в Бейруте
12:11
Адвокат Пашаев о Ефремове: «Мой подзащитный не свинья»

Сейчас читают

Видео: Адвокат Добровинский приехал в суд на кабриолете за 20 миллионов рублей
СПИД, смена имиджа, шантаж: как Кохал пыталась вернуть Энди Картрайта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок