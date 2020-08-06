Пожары, тайфуны, снегопады: Землю продолжают атаковать природные катаклизмы
То и дело с разных концов планеты приходят сообщения о капризах природы, которая полностью нарушает привычный ритм жизни.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Frans Lanting; 5-tv.ru
На юго-востоке Франции идет борьба с лесными пожарами. Пламенем охвачены леса в пригородах Марселя. Власти уже эвакуировали около трех тысяч отдыхающих и постояльцев домов престарелых. Распространению огня способствует сильный ветер.
А в Китае пришлось спасать туристов, которые едва не погибли из-за последствий тайфуна на востоке страны. Внедорожник смыло с горной дороги, которая превратилась в бурную реку. Пассажиры оказались в ловушке.
А в австралийском штате Тасмания неожиданно выпал снег. Местные жители признаются, что такое количество осадков последний раз видели в почти полвека назад.
Последствия мощного ливня разгребает и Сеул. Аномальное количество осадков привело к наводнению. Эвакуировано более полутора тысяч граждан, повреждены около пяти тысяч строений.
К слову, бывший глава Microsoft Билл Гейтс предсказал, что в скором времени мир столкнется с огромным количеством пострадавших от природных катаклизмов. По его словам цифра будет в десятки выше, чем от COVID-19.
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