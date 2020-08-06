Что известно о владельце корабля, груз которого взорвался в Бейруте

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Светлана Шевченко
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Мощный взрыв в ливанской столице произошел из-за аммиачной селитры, конфискованной у пришвартовавшегося в порту корабля, который принадлежал обанкротившемуся российскому бизнесмену.

Что известно о владельце корабля, груз которого взорвался в Бейруте

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Мощный взрыв на складе в Бейруте

Около шести лет назад аммиачную селитру, послужившую причиной масштабного взрыва в ливанской столице, конфисковали с молдавского судна Rhosus, сообщил телеканал LBCI.

По словам представителей Высшего совета по обороне Ливана, ее собирались утилизировать, хотя и не уточняется, когда. Владельцем корабля с роковой взрывчаткой оказался Игорь Гречушкин, уроженец Хабаровска, ныне проживающий на Кипре. Судно, на борту которого находилось 2750 тонн взрывчатого вещества, в 2013 году направлялось в Мозамбик из Батуми, но из-за технических неполадок вынужденно остановилось в Ливане. В порту Бейрута выяснилось, что судно буквально разваливалось и нарушало все правила эксплуатации, за что ему запретили выход в море. Спустя год корабль арестовали, так как его владелец не платил портовые сборы.

5-tv.ru

Игорь Гречушкин родился и вырос в Хабаровском крае в 1977 году и в середине девяностых устроился в кипрскую компанию «Дартмонт Шиппинг Лимитед». Затем предприимчивый россиянин занялся бизнесом. Злосчастное 26-летнее судно Rhosus было куплено в Кипре в 2012 году для транспортировки грузов. Корабль кочевал от одного владельца к другому и ни разу не ремонтировался, сообщает Daily Storm.

Журналистам удалось выяснить, что после ареста судна ливанскими властями Гричушкин бросил команду корабля самих разбираться с проблемой. Капитан и четверо помощников смогли выехать домой только спустя год, продав топливо и наняв адвоката. По сообщениям экипажа, Гречушкин задерживал зарплату, никогда не давал денег на ремонт и в принципе казался крайне неприятным и лживым человеком. После инцидента предприниматель был вынужден выплачивать неустойку, но не стал этого делать и подал на банкротство, сообщает газета «Известия».

Сейчас бизнесмен проживает на Кипре и уже связывался с консульством России, сообщал 5-tv ранее.

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