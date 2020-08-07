По делу о взрыве задержали 16 сотрудников порта Бейрута

Власти Ливана арестовали 16 человек в связи с расследованием взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщает агентство NNA.

При этом всего допрошено в рамках дела 18 человек. Это и сотрудники порта, администрация, а также рабочие, проводившие ремонт в ангаре, и те, кто хранил там взрывчатое вещество. В число арестованных также вошел директор порта Хасан Курайтем.

5 августа стало известно, что правительство Ливана на экстренном заседании приняло решение отправить всю администрацию гавани под домашний арест. Тогда же сообщалось, что на расследование инцидента потребуется пять дней.

Мощный взрыв прогремел в бейрутском порту четвертого августа. По предварительным данным, пострадало более шести тысяч человек, а жертвами стало около 147. Поиски выживший продолжаются. Причиной взрыва, как считают следователи, стало неправильное хранение 2750 тонн аммиачной селитры.

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