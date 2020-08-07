Обернулся Джекилом? Ефремов открестился от сравнения себя с мистером Хайдом
Актер отрицает, что накануне сравнил себя с персонажем Стивенсона.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
Личность мистера Хайда в Михаиле Ефремове уже не проявляется. Об этом рассказал журналистам адвокат Александр Добровинский. Защитник потерпевших заявил, что накануне актер сравнил себя с персонажем Роберта Льюиса Стивенсона. Так, со слов юриста, заслуженный артист ушел от ответа на вопрос о своем присутствии на видеозаписях, сделанных в день смертельного ДТП. Спустя сутки, опять же — со слов Добровинского, Ефремов стал отрицать собственные слова.
«Происходят странные вещи. Вчера, в присутствии журналистов, когда я задал ему вопрос: „Узнаете ли вы себя на всех этих многочисленных видео“, он сказал: „Мне трудно вспомнить, я мистер Хайд“. Сегодня он уверяет, что вчера этого не говорил», — сообщил Добровинский.
ДТП с участием актера случилось 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов в нетрезвом виде за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров скончался на следующее утро в больнице от полученных травм. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что свидетель ДТП с Ефремовым рассказал о поведении актера.
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