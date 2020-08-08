Что может стать противопоказанием для вакцинации от коронавируса?

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Алиса Старжевская
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По словам профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, от прививки против COVID-19 следует отказаться в двух случаях.

Что может стать противопоказанием для вакцинации от коронавируса?

Фото: www.globallookpress.com / Andre Lucas

Российская вакцина от коронавируса уже находится на последних этапах регистрации и скоро станет доступна для использования. Анатолий Альтштейн, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, рассказал сайту Govoritmoskva.ru о противопоказаниях препарата.

По словам эксперта, нельзя вакцинироваться при температуре и аллергической реакции.

«Человек в момент вакцинации должен хорошо себя чувствовать, у него не должно быть температуры. Если страдает аллергическими реакциями, знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться. Противопоказаний нет и для пожилых людей, если они хорошо себя чувствуют», — рассказал профессор.

Во всех остальных случаях прививаться можно, это не вызовет осложнений. Ранее URA.RU писал, насколько опасна будет новая вакцина. Как рассказали разработчики препарата, частицы вируса в нем не живые, поэтому заразить человека коронавирусом он не сможет.

Помимо этого 5-tv.ru писал, какие группы граждан получат препарат в первую очередь.

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