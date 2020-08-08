В Китае туристам из России было отказано в регистрации на рейс компании «Аэрофлот», следующий из Шанхая в Стамбул с пересадкой в Москве. Как рассказал один из пассажиров — Дмитрий, пытавшийся улететь с беременной женой и ребенком, иностранных граждан беспрепятственно допустили к полету, а вот граждан России у стойки регистрации попросили пройти к представителю «Аэрофлота».

«Он сказал: „Мы не посадим вас в самолет, потому что мы знаем, что вы выйдете в Москве“. Мы показали, что у нас есть билеты дальше по Турции, не только в Стамбул, но это их не убедило абсолютно. Они сказали, что у нас нет никаких оснований ехать в Турцию. На вопрос, почему они продали нам билеты, он сказал, что все понимает, но на рейс нас не посадит», — утверждает Дмитрий.

Ссылался при этом представитель российской авиакомпании на «распоряжение правительства» и тот факт, что из-за коронавируса российско-китайская граница по-прежнему остается закрытой. Оказывается, неделей ранее российские пассажиры такого же транзитного рейса в Москве устроили скандал, требуя высадить их в России.

Официального комментария от авиакомпании пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 августа началось регулярное авиасообщение между Россией и Турцией, а с 10 августа начнут летать и чартерные рейсы.