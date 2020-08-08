Захарова объяснила, почему Киев «не понимает», что написано в Минских соглашениях

Конфликт в Донбассе будет урегулирован, как только сама Украина захочет решить ситуацию со своей территорией. Такое мнение высказала, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, политики и простые люди в Киеве должны осознать, что все они — граждане одной страны, и вспомнить, что в 2015 году международное сообщество уже выработало для них план действий в виде Минских соглашений, однако последние заявления украинских властей свидетельствуют об их нежелании решать проблему.

«У них же просто новая сейчас история. У них же теперь и президент, и представитель в контактной группе что сказали? Спустя пять лет после выработки минских договоренностей и пять лет их пытались реализовывать, они знаете что сказали? „А мы не понимаем, что там написано“. <…> О чем это говорит? О том, что они не хотят решать этот свой вопрос», — заявила Захарова.

По словам представителя МИД РФ, Россия, как страна, участвовавшая в выработке Минских договоренностей, свою часть дороги прошла и готова идти дальше. Но соглашения должны выполнять стороны конфликта — Киев и Донбасс.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Мария Захарова заявила, что история с задержанием 33 российских граждан в Белоруссии оказалась спланированной провокацией третьей страны.