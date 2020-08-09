Перфоманс, к созданию которого «приложила руку» сама природа, появился в Сахалинской области. В городе Долинске после того как там 7 августа пронесся тайфун «Хагупит», из школьной стены начала бить струя воды. Конструкция лопнула в самом неподходящем месте — между ног нарисованного ученого — Альберта Эйнштейна.

Новую достопримечательность тут же окрестили «писающим Эйнштейном». Все это можно посчитать забавным, если бы не одно «но». Стена, из которой бьет струя — подпорная, и от ее целостности зависит безопасность всего здания. Примечательно, что эта школа была сдана в эксплуатацию в прошлом сентябре. Успеют ли разобраться с проблемой местные власти до начала учебного года пока не ясно.

Instagram @chp_sakhalin

Между тем горожане уже придумали, как заработать на неожиданно появившейся достопримечательности.

«Место огородить палаткой — и в дождливую погоду платные экскурсии проводить. Деньги уйдут на сбор на капитальный ремонт. Вот вам и спасибо, Эйнштейн. Есть жизнь после смерти, а вернее, течет своим чередом», — пишут жители Долинска под видео, опубликованном в паблике «ЧП Сахалин».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тайфун обрушил мощные дожди на Дальний Восток.