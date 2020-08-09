Зеленский поклялся не вмешиваться в выборы в США

Президент Украины Владимир Зеленский заверил США в том, что Киев ни в коем случае не будет пытаться влиять на результаты выборов в Штатах. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал лидера Незалежной.

В своем обращении Зеленский также призвал граждан страны воздержаться от любых действий, связанных с американской избирательной кампанией.

«К большому сожалению, периодически в публичном пространстве появляются „сенсационные данные“ о якобы каком-то участии Украины в избирательных событиях в других странах. Так вот! Как президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны», — написал Зеленский.

По словам украинского лидера, Киев, во-первых, ценит «доверительные и искренние партнерские отношения с США», чтобы вмешиваться в американские выборы. А во-вторых, по твердому убеждению Зеленского, честное имя государства стоит гораздо выше, чем репутация отдельно взятого политика.

«Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды», — заключил Владимир Зеленский.

Особо отметил президент Незалежной тот факт, что вмешательство в американские выборы чревато для безопасности Украины.

«Предотвращение втягиванию нашей страны во внутреннюю политику Соединенных Штатов — это вопрос нашей национальной безопасности», — подчеркнул Зеленский.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. После тщательно раскрученного скандала вокруг избрания главой Белого дома Дональда Трампа и якобы найденного при этом «русского следа», Госдеп крайне серьезно подошел к охране нынешнего избирательного процесса от мнимых и явных посягательств извне. 5 августа глава ведомства Майк Помпео предложили десять миллионов долларов за любую информацию о вмешательстве в предстоящие президентские выборы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне начали получать SMS от Госдепа с предложением награды за донос.