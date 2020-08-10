5-tv.ru публикует видео первых секунд после смертельного ДТП с участием Ефремова

5-tv.ru публикует видео первых секунд после смертельного ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Кадрами поделился адвокат семьи погибшего в аварии Сергея Захарова — Александр Добровинский. Трагедия в центре Москвы произошла 8 июня.

На записи видно, как очевидцы произошедшего подбегают к автомобилю Lada, перевернувшемуся после столкновения с джипом актера, и, раскачав, ставят его на колеса.