5-tv.ru публикует видео первых секунд после смертельного ДТП с участием Ефремова

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Алиса Маркова
Эксклюзив 65

На записи запечатлены последствия аварии, которая унесла жизнь курьера Сергея Захарова.

Фото, видео: www.globallookpress.com /vlad_zhen/Instagram, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

5-tv.ru публикует видео первых секунд после смертельного ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Кадрами поделился адвокат семьи погибшего в аварии Сергея Захарова — Александр Добровинский. Трагедия в центре Москвы произошла 8 июня.

На записи видно, как очевидцы произошедшего подбегают к автомобилю Lada, перевернувшемуся после столкновения с джипом актера, и, раскачав, ставят его на колеса.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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