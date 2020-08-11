«Есть риск неблагоприятного исхода»: невролог оценил состояние Легкоступовой

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Валентин Черников
Эксклюзив 17

Медик сообщил об опасности для жизни исполнительницы хита «Ягода-малина», которая впала в кому после травмы головы.

Фото, видео: Instagram @legkostupovavalentina, 5-tv.ru

Состояние впавшей в кому Валентины Легкоступовой крайне тяжелое, певица находится на пороге жизни и смерти. К таким выводам пришел врач-невролог Александр Евдокимов.

Как писал 5-tv.ru, 7 августа ее дочь обнаружила мать в московской квартире в состоянии алкогольного опьянения с многочисленными травмами на теле и лице. Вечером того же дня пострадавшая поступила в неврологическое отделение больницы с диагнозами субдуральное кровоизлияние и ушиб головного мозга тяжелой степени. В ночь на 8 августа заслуженная артистка впала в кому. Ей сделали экстренную операцию — трепанацию черепа.

По словам Александра Евдокимова, шансы Легкоступовой выжить трудно оценить, но предварительный прогноз неутешительный.

«При травме плюс под воздействием веществ, которые ухудшают отток жидкости, может быть спровоцирован отек головного мозга. Но кровоизлияние и ушиб — это диагнозы травмы. Причем, ушиб намного серьезнее, чем сотрясение головного мозга. Это диагноз, который опасен для жизни. Вещества, например, алкоголь, здесь могут фигурировать как отягощающий фактор. Есть риск неблагоприятного исхода», — оценил невролог.

Ранее 5-tv.ru писал, что рядом с Легкоступовой в момент визита дочери находился муж певицы, яхтсмен Юрий Фирсов. После госпитализации знаменитой супруги он скрылся.

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