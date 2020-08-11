Минздрав показал фотографии первой в мире вакцины от коронавируса
Вакцина, которая должна победить COVID-19, была создана российскими учеными.
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Фото, видео: Дмитрий Куракин/Пресс-служба Минздрава России
На сайте Министерства здравоохранения были опубликованы фотографии, на которых запечатлена первая в мире вакцина от коронавируса. Медицинский препарат, получивший название «Спутник V», который должен победить COVID-19, был разработан российскими учеными.
О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса сегодня на онлайн-встрече с членами правительства заявил президент страны Владимир Путин. Как отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, созданная в институте Гамалеи и РФПИ вакцина для профилактики COVID-19 была официально внесена в госреестр лекарственных средств.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что одна из дочерей Путина сделала прививку от коронавируса.
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