Минздрав показал фотографии первой в мире вакцины от коронавируса

На сайте Министерства здравоохранения были опубликованы фотографии, на которых запечатлена первая в мире вакцина от коронавируса. Медицинский препарат, получивший название «Спутник V», который должен победить COVID-19, был разработан российскими учеными.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса сегодня на онлайн-встрече с членами правительства заявил президент страны Владимир Путин. Как отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, созданная в институте Гамалеи и РФПИ вакцина для профилактики COVID-19 была официально внесена в госреестр лекарственных средств.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что одна из дочерей Путина сделала прививку от коронавируса.