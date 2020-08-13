Чистый госдолг России вновь стал положительным

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Василий Заика
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Результат финансовых заимствований демонстрирует положительные значения на фоне пандемии коронавируса.

Фото, видео: YAY\TASS

Тема:
Эпидемия коронавируса

Чистый государственный долг РФ снова демонстрирует положительные значения на фоне пандемии COVID-19. Как сообщает РБК со ссылкой на статданные Минфина и Центробанка, результат финансовых заимствований достиг 1,55 триллионов рублей по состоянию на 1 июля 2020 года.

Агентство отмечает, что долг федерального правительства исчисляется 14,77 триллионами рублей. Ликвидные резервы в это же время держатся на уровне 13,22 триллионов рублей.

В пресс-службе Минфина пояснили, что центральным фактором снижения депозитов государства стала сделка по приобретению правительством контрольного пакета акций Сбербанка у Центрального банка за 2,14 триллиона рублей.

Стоит добавить, что в сентябре 2019 года чистый госдолг России впервые достиг отрицательных значений после введения санкций и снижения цен на нефть в 2014 году.

Ранее 5-tv.ru назвал сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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