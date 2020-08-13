Чистый госдолг России вновь стал положительным
Результат финансовых заимствований демонстрирует положительные значения на фоне пандемии коронавируса.
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Фото, видео: YAY\TASS
Чистый государственный долг РФ снова демонстрирует положительные значения на фоне пандемии COVID-19. Как сообщает РБК со ссылкой на статданные Минфина и Центробанка, результат финансовых заимствований достиг 1,55 триллионов рублей по состоянию на 1 июля 2020 года.
Агентство отмечает, что долг федерального правительства исчисляется 14,77 триллионами рублей. Ликвидные резервы в это же время держатся на уровне 13,22 триллионов рублей.
В пресс-службе Минфина пояснили, что центральным фактором снижения депозитов государства стала сделка по приобретению правительством контрольного пакета акций Сбербанка у Центрального банка за 2,14 триллиона рублей.
Стоит добавить, что в сентябре 2019 года чистый госдолг России впервые достиг отрицательных значений после введения санкций и снижения цен на нефть в 2014 году.
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