«Перспектив никаких!» — отец Децла о первом треке сына рэпера

|
Василий Заика
Эксклюзив 82

По словам Александра Толмацкого, он не готов заниматься продюсированием внука — Тони Киселева.

Фото, видео: Instagram @mercury_anthony_ioann, 5-tv.ru

Тема:
Умер рэпер Децл

Отец рэпера Децла (Кирилл Толмацкий — Прим.ред.) Александр Толмацкий в интервью 5-tv.ru прокомментировал премьеру первого трека своего внука Тони Киселева. Музыкальный продюсер отметил, что не имеет никаких творческих планов в отношении 15-летнего подростка.

«У меня никаких планов на него нет. Продюсировать его я не готов. Творчество, как хобби для 15-летнего мальчика — ну, нормально все, а как дальнейшее какое-то действие… Я не понимаю, что с этим делать можно», — сказал отец Децла.

Александр Толмацкий считает, что начинающий исполнитель не имеет никаких перспектив. Единственное, чем стоит заняться Тони Киселеву, по мнению деда, — учебой и общением с родственниками.

«Не вижу перспектив никаких! Вижу, что ему надо учиться и с бабушкой начать общаться. В этом я, наверное, перспективы вижу, а в остальном не вижу никаких перспектив», — заключил Александр Толмацкий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын рэпера Децла представил свой первый трек.

Тема:
Умер рэпер Децл
13 авг
«До мурашек»: сын рэпера Децла представил свой первый трек
5 авг
«Помним и любим Кирилла»: ранее неопубликованное фото Децла обсуждают в сети
30 июл
Еще один рэпер: Самые громкие смерти исполнителей последних лет
7 февр
Битва за наследие — тест ДНК должен поставить точку в споре вдовы и отца Децла
5 февр
«Результат ничего не изменит»: мать Децла о ДНК-тесте для сына рэпера
3 февр
Бабушка Децла до сих пор не знает о смерти внука
28 дек
Фанаты Децла после поджога его могилы планируют установить там камеру
26 дек
Неизвестные сожгли могилу Децла в Москве
7 нояб
«Было больно это смотреть»: отец Децла рассказал о фильме про сына
7 окт
В сети появился трейлер документального фильма о Децле

Читайте также

+14° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.61
0.37 87.04
1.08
Дата рождения — главное? HR-специалисты оценили важность знака зодиака пр...

Последние новости

15:42
На Чукотке могут расшить программу льготной ипотеки под 2% годовых
15:41
СК проверит информацию о гибели пяти пациентов в частной клинике в Москве
15:33
Дата рождения — главное? HR-специалисты оценили важность знака зодиака при приеме на работу
15:18
«Снимала и плакала»: 12-летняя дочь Барановской прыгнула в пропасть на веревке
15:03
«Перспектив никаких!» — отец Децла о первом треке сына рэпера
15:00
Детка, ты просто космос: Лучшие песни Сары Брайтман

Сейчас читают

«Злая утка!»: актер театра Ленком отреагировал на слухи об алкоголизме Захаровой
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок