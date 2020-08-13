Отец рэпера Децла (Кирилл Толмацкий — Прим.ред.) Александр Толмацкий в интервью 5-tv.ru прокомментировал премьеру первого трека своего внука Тони Киселева. Музыкальный продюсер отметил, что не имеет никаких творческих планов в отношении 15-летнего подростка.

«У меня никаких планов на него нет. Продюсировать его я не готов. Творчество, как хобби для 15-летнего мальчика — ну, нормально все, а как дальнейшее какое-то действие… Я не понимаю, что с этим делать можно», — сказал отец Децла.

Александр Толмацкий считает, что начинающий исполнитель не имеет никаких перспектив. Единственное, чем стоит заняться Тони Киселеву, по мнению деда, — учебой и общением с родственниками.

«Не вижу перспектив никаких! Вижу, что ему надо учиться и с бабушкой начать общаться. В этом я, наверное, перспективы вижу, а в остальном не вижу никаких перспектив», — заключил Александр Толмацкий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын рэпера Децла представил свой первый трек.