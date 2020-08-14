Печальная новость о смерти Валентины Легкоступовой потрясла общественность. Она умерла, не приходя в сознание, в пятницу, 14 августа около 15:30. О трагедии на своей страничке в Instagram рассказала дочь певицы Анетта. Известие о смерти коллеги в интервью 5-tv.ru прокомментировал известный автор песен и исполнитель Юрий Лоза. Он вспомнил, что буквально недавно он работал вместе с Легкоступовой.

«Валя была моей хорошей, доброй знакомой. Она приезжала ко мне на фестиваль, работала в прошлом году. Она отзывчивый, добрый человек. Она была большим профессионалом, потому что она преподавала же. Профессиональный, честный, настоящий артист эстрады. Конечно, очень жаль. И года не прошло, как мы с ней работали вместе на одной площадке. Жаль, когда уходят молодые, она в полном расцвете сил, ничего даже не предвещало. Не похоже, что даже с ней могло что-то произойти. Слов нет. Земля пухом и вечная память. Царствие небесное!» — сказал Юрий Лоза.

Как писал 5-tv.ru, дочь Легкоступовой Анетта приехала в московскую квартиру матери 7 августа после того, как та две недели не выходила на связь. Девушка обнаружила ее с мужем в состоянии алкогольного опьянения. На теле и лице знаменитости виднелись многочисленные синяки.

Заслуженную артистку госпитализировали в наркологическую больницу, а после перевели в неврологическое отделение другой больницы, когда Легкоступова начала жаловаться на сильные головные боли и впала в кому. У нее диагностировали кровоизлияние и ушиб головного мозга. Медики боролись за жизнь звезды эстрады, сделали трепанацию черепа, но спасти не смогли.