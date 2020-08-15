«Познакомились в Юрмале»: Ольга Кормухина показала ретрофото с Легкоступовой
Певица знала исполнительницу хита «Ягода-малина» с 1986 года.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @olgakormuhina, @legkostupovavalentina
Новость о смерти прославленной певицы Валентины Легкоступовой в возрасте 54 лет тяжело приняли ее друзья, коллеги и поклонники. Певица Ольга Кормухина также рассказала об исполнительнице и поделилась редким фото с ней на личной странице в сети Instagram.
На фото можно увидеть еще совсем молодых Ольгу Кормухину, Валентину Легкоступову и Наргиз Закирову. По словам Кормухиной, снимок был сделан в Латвии 34 года назад.
«В далеком 86-м совсем девчонками мы познакомились в Юрмале — на самом первом конкурсе молодых исполнителей, — поделилась она. — Валя — третья слева за спиной Наргиз».
Кормухина призналась, что им не удавалось часто видеться, но любовь к музыке оставалась стержнем их отношений. А саму Легкоступову она назвала жизнелюбивой и солнечной.
«Мы редко встречались, но пронесли нашу дружбу через десятилетия», — печально закончила Кормухина.
Певица Валентина Легкоступова прославилась хитом «Ягода-малина». Смерть 54-летней артистки последовала за получением серьезной черепно-мозговой травмы. Есть версия, что причиной могло стать злоупотребление алкоголем вместе с новым супругом, яхтсменом Юрием Фирсовым, пишет сайт Teleprogramma.pro. Дочь певицы в такую версию верить не хочет.
Подписчики Ольги Кормухиной присоединились к соболезнованиям — многие из них узнали о смерти Легкоступовой только из поста.
«Мы недавно немного поболтали с ней о Тенерифе. Скорблю»;
«Светлая память»;
«Была надежда, что выкарабкается», — печально написали они.
5-tv.ru приводил воспоминания певицы Валерии о Валентине Легкоступовой.
- 15 авг
- «Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
- 15 авг
- «Мощнейший голос»: Валерия поделилась воспоминаниями об учебе с Легкоступовой
- 15 авг
- «Всегда была улыбка на лице»: Саруханов вспомнил о теплых отношениях с Легкоступовой
- 15 авг
- «Валя, не уходи!» — муж Легкоступовой упал в обморок после известия о ее смерти
- 15 авг
- «Она очень страдала»: ясновидящая о причинах трагической судьбы Валентины Легкоступовой
- 15 авг
- Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы
- 15 авг
- «Была ей очарована»: Лариса Рубальская о погибшей Валентине Легкоступовой
- 15 авг
- Стало известно предполагаемое место похорон Легкоступовой
- 15 авг
- Цветы и фотографии Легкоступовой поклонники приносят к ее училищу в Симферополе
- 14 авг
- «Большая потеря»: Винокур выразил соболезнования в связи со смертью Легкоступовой
Читайте также
64%
-0.39 86.41
-0.63
Нашли ошибку?