«Познакомились в Юрмале»: Ольга Кормухина показала ретрофото с Легкоступовой

Новость о смерти прославленной певицы Валентины Легкоступовой в возрасте 54 лет тяжело приняли ее друзья, коллеги и поклонники. Певица Ольга Кормухина также рассказала об исполнительнице и поделилась редким фото с ней на личной странице в сети Instagram.

На фото можно увидеть еще совсем молодых Ольгу Кормухину, Валентину Легкоступову и Наргиз Закирову. По словам Кормухиной, снимок был сделан в Латвии 34 года назад.

«В далеком 86-м совсем девчонками мы познакомились в Юрмале — на самом первом конкурсе молодых исполнителей, — поделилась она. — Валя — третья слева за спиной Наргиз».

Instagram @olgakormuhina

Кормухина призналась, что им не удавалось часто видеться, но любовь к музыке оставалась стержнем их отношений. А саму Легкоступову она назвала жизнелюбивой и солнечной.

«Мы редко встречались, но пронесли нашу дружбу через десятилетия», — печально закончила Кормухина.

Певица Валентина Легкоступова прославилась хитом «Ягода-малина». Смерть 54-летней артистки последовала за получением серьезной черепно-мозговой травмы. Есть версия, что причиной могло стать злоупотребление алкоголем вместе с новым супругом, яхтсменом Юрием Фирсовым, пишет сайт Teleprogramma.pro. Дочь певицы в такую версию верить не хочет.

Подписчики Ольги Кормухиной присоединились к соболезнованиям — многие из них узнали о смерти Легкоступовой только из поста.

«Мы недавно немного поболтали с ней о Тенерифе. Скорблю»;

«Светлая память»;

«Была надежда, что выкарабкается», — печально написали они.

5-tv.ru приводил воспоминания певицы Валерии о Валентине Легкоступовой.