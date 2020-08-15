«Познакомились в Юрмале»: Ольга Кормухина показала ретрофото с Легкоступовой

|
Анастасия Шадская
171

Певица знала исполнительницу хита «Ягода-малина» с 1986 года.

Фото, видео: Instagram @olgakormuhina, @legkostupovavalentina

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Новость о смерти прославленной певицы Валентины Легкоступовой в возрасте 54 лет тяжело приняли ее друзья, коллеги и поклонники. Певица Ольга Кормухина также рассказала об исполнительнице и поделилась редким фото с ней на личной странице в сети Instagram.

На фото можно увидеть еще совсем молодых Ольгу Кормухину, Валентину Легкоступову и Наргиз Закирову. По словам Кормухиной, снимок был сделан в Латвии 34 года назад.

«В далеком 86-м совсем девчонками мы познакомились в Юрмале — на самом первом конкурсе молодых исполнителей, — поделилась она. — Валя — третья слева за спиной Наргиз».

Instagram @olgakormuhina

Кормухина призналась, что им не удавалось часто видеться, но любовь к музыке оставалась стержнем их отношений. А саму Легкоступову она назвала жизнелюбивой и солнечной.

«Мы редко встречались, но пронесли нашу дружбу через десятилетия», — печально закончила Кормухина.

Певица Валентина Легкоступова прославилась хитом «Ягода-малина». Смерть 54-летней артистки последовала за получением серьезной черепно-мозговой травмы. Есть версия, что причиной могло стать злоупотребление алкоголем вместе с новым супругом, яхтсменом Юрием Фирсовым, пишет сайт Teleprogramma.pro. Дочь певицы в такую версию верить не хочет.

Подписчики Ольги Кормухиной присоединились к соболезнованиям — многие из них узнали о смерти Легкоступовой только из поста.

«Мы недавно немного поболтали с ней о Тенерифе. Скорблю»;

«Светлая память»;

«Была надежда, что выкарабкается», — печально написали они.

5-tv.ru приводил воспоминания певицы Валерии о Валентине Легкоступовой.

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова
15 авг
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
15 авг
«Мощнейший голос»: Валерия поделилась воспоминаниями об учебе с Легкоступовой
15 авг
«Всегда была улыбка на лице»: Саруханов вспомнил о теплых отношениях с Легкоступовой
15 авг
«Валя, не уходи!» — муж Легкоступовой упал в обморок после известия о ее смерти
15 авг
«Она очень страдала»: ясновидящая о причинах трагической судьбы Валентины Легкоступовой
15 авг
Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы
15 авг
«Была ей очарована»: Лариса Рубальская о погибшей Валентине Легкоступовой
15 авг
Стало известно предполагаемое место похорон Легкоступовой
15 авг
Цветы и фотографии Легкоступовой поклонники приносят к ее училищу в Симферополе
14 авг
«Большая потеря»: Винокур выразил соболезнования в связи со смертью Легкоступовой

Читайте также

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.22
-0.39 86.41
-0.63
ТОП-10 имен, обладатели которых склонны к творчеству

Последние новости

15:09
В Кремле рассказали о телефонном разговоре между Путиным и Лукашенко
15:03
Четыре горняка погибли при аварии на шахте «Воргашорская» в Воркуте
14:56
«У меня отменились гастроли»: Петросян пожаловался на сложную ситуацию с работой
14:44
Видео: Мужчина в последнюю секунду спас пенсионерку от мчащегося поезда
14:19
«Несправедливо»: Зеленский прокомментировал передачу Минском в РФ 32 россиян
14:06
«Познакомились в Юрмале»: Ольга Кормухина показала ретрофото с Легкоступовой

Сейчас читают

«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
История успеха: ради роли в «Тихом Доне» Хитяевой пришлось побороть страх воды
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок