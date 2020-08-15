«Мощнейший голос»: Валерия поделилась воспоминаниями об учебе с Легкоступовой

Отечественная эстрада была шокирована новостью о внезапной смерти певицы Валентины Легкоступовой в возрасте 54 лет. Многие знаменитости выразили соболезнования в связи с гибелью звезды, вспомнив, какой она была при жизни. К ним присоединилась и певица Валерия, пишет NewInform.

Знакомство двух артисток состоялось во время поступления в академию имени Гнесиных, где будущие звезды вместе учились и жили в общежитии.

«Мы были очень близки. Валя уже набирала обороты как артистка, у нее появились популярные песни, она начала ездить на гастроли», — рассказала Валерия.

Певица описала покойную Валентину Легкоступову, как яркую и эмоциональную личность с крайне разнообразным творческим репертуаром. По ее словам, знаменитость могла исполнять композиции в совершенно разных жанрах.

«У нее был мощнейший голос», — вспомнила исполнительница.

Валерия и Легкоступова мало общались в последние годы, но супруга Иосифа Пригожина всегда следила за жизнью подруги юных лет. По ее мнению, реализовать в полной мере свой талант Легкоступовой, увы, так и не удалось.

Валентина Легкоступова умерла после нескольких дней глубокой комы. Она попала в больницу с травмой головы, где была подключена к аппарату ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru писал о личной жизни погибшей Валентины Легкоступовой.