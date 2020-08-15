«Она очень страдала»: ясновидящая о причинах трагической судьбы Валентины Легкоступовой

Ясновидящая и таролог Саона в интервью изданию «ПолитЭксперт» рассказала о причинах трагической судьбы певицы Валентины Легкоступовой, которая 14 августа скончалась в больнице на 55-м году жизни.

По словам провидицы, заслуженная артистка РФ была красивой и интересной женщиной. По этой причине в сторону знаменитости была направлена масса злости и зависти. Навести порчу на исполнительницу хита «Ягода-малина» могла некая соперница.

«Женщина, соперница, ей сильно завидовала и сделала на нее даже куклу-вуду. Это все в ее жизни сказалось, и от этого она очень страдала», — сделала выводы ясновидящая.

Между тем, таролог отметила, что новый супруг, вопреки мнению окружения Валентины Легкоступовой, не оказывал на нее плохого влияния. Саона считает, что мужчина старался оберегать жену и пытался спасти.

«Судьба у Валентины была нелегкой, но во всем виноваты не злые люди, а ее слабость», — заключила провидица.

Саона предположила, что негативное влияние на судьбу певицы могла оказать алкогольная зависимость. Ясновидящая полагает, что знаменитости было нелегко бороться с «зеленым змием».

Ранее 5-tv.ru рассказал о подробностях личной жизни погибшей Валентины Легкоступовой.