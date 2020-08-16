К трагической смерти певицы Валентины Легкоступовой причастен ее новоиспеченный супруг — яхтсмен Юрий Фирсов. Такое мнение в беседе с изданием «Слово и дело» выразил рунический провидец Игорь Вечерский.

Неделю назад 54-летняя артистка поступила в больницу с многочисленными ссадинами и ушибами, а также черепно-мозговой травмой. Медики провели Легкоступовой срочную операцию по удалению гематомы, однако спасти жизнь пациентки не удалось: 14 августа певица скончалась, не приходя в сознание.

Среди поклонников, а также в светской тусовке бродит масса слухов о том, что в последнее время Валентина Легкоступова часто злоупотребляла алкоголем. При этом многие не верят, что травмы, не совместимые с жизнью, звезда могла получить без участия «третьего лица». Именно эти догадки и подтвердил в беседе с изданием провидец.

Акцентируя внимание на том, что в момент трагедии в квартире с артисткой находился именно Фирсов, он сделал вывод: мужчина имеет самое прямое отношение к смерти супруги.

«К смерти Валентины Легкоступовой причастен Юрий Фирсов, ее муж. Существовал коварный план, построенный на обмане, умении манипулировать эмоциями и желаниями человека», — заявил Вечерский.

Однако данное мнение не разделяет таролог Марианна Абравитова. В беседе с 5-tv.ru эксперт заметила, что смерть певицы является «трагической случайностью» и «кармически» должна была наступить гораздо позже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Наталья Штурм назвала предполагаемого виновника смерти Валентины Легкоступовой.