«Пронесли нашу дружбу через десятилетия»: Кормухина показала фото Легкоступовой юных лет

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Карина Бернтгольц
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На снимке ушедшая из жизни исполнительница хита «Ягода-малина» запечатлена в окружении подруг.

Фото, видео: РИА Новости / Александр Макаров, Instagram @olgakormuhina

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Умерла Валентина Легкоступова

Смерть Валентины Легкоступовой повергла в шок ее родственников, друзей и коллег. Они до последнего не могли поверить, что всегда бодрая и энергичная исполнительница уйдет из жизни в 54 года. Скорбный пост в связи со смертью знаменитости на своей странице в Instagram опубликовала заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина. Она вспомнила о знакомстве с Легкоступовой и сопроводила свою публикацию архивной фотографией, на которой скончавшаяся певица запечатлена в кругу подруг.

«В далеком 86-м совсем девчонками мы познакомились на Юрмале — самом первом конкурсе молодых исполнителей. <…> Валя была очень жизнелюбивым и солнечным человеком, легким и веселым товарищем. Мы редко встречались, но пронесли нашу дружбу через десятилетия, искренне радуясь за успехи друг друга… сердце скорбит, разум отказывается верить». — с горечью отметила Кормухина.

Instagram @olgakormuhina

Валентина Легкоступова была доставлена в больницу после того, как дочь ее обнаружила дочь в квартире вместе с новоиспеченным мужем Юрием Фирсовым в состоянии алкогольного опьянения.

Позднее медики диагностировали у певицы кровоизлияние и ушиб головного мозга. Звезде была сделана трепанация черепа. После экстренной операции звезда эстрады находилась в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о предполагаемом месте похорон Валентины Легкоступовой.

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова
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