«Пронесли нашу дружбу через десятилетия»: Кормухина показала фото Легкоступовой юных лет
На снимке ушедшая из жизни исполнительница хита «Ягода-малина» запечатлена в окружении подруг.
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Фото, видео: РИА Новости / Александр Макаров, Instagram @olgakormuhina
Смерть Валентины Легкоступовой повергла в шок ее родственников, друзей и коллег. Они до последнего не могли поверить, что всегда бодрая и энергичная исполнительница уйдет из жизни в 54 года. Скорбный пост в связи со смертью знаменитости на своей странице в Instagram опубликовала заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина. Она вспомнила о знакомстве с Легкоступовой и сопроводила свою публикацию архивной фотографией, на которой скончавшаяся певица запечатлена в кругу подруг.
«В далеком 86-м совсем девчонками мы познакомились на Юрмале — самом первом конкурсе молодых исполнителей. <…> Валя была очень жизнелюбивым и солнечным человеком, легким и веселым товарищем. Мы редко встречались, но пронесли нашу дружбу через десятилетия, искренне радуясь за успехи друг друга… сердце скорбит, разум отказывается верить». — с горечью отметила Кормухина.
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