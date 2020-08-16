Метеоролог рассказал, какой будет грядущая зима 2020/21

Известный метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец дал прогноз на предстоящую зиму. Как передает URA.RU, в отличие от предыдущего года, в этот раз все будет в пределах нормы.

Так, Тишковец ожидает лишь незначительное превышение обычной для этого периода температуры, однако снега возможно будет немного больше, чем привыкли люди.

«Зима, в отличие от предыдущей, будет нормальной, показатели температур ожидаются в пределах климатической нормы. Превышение обычной для этого периода температуры будет только символическое — больше на 0,5-1 градус. Урал ждет мягкий вариант русской зимы, средний между русской и европейской. Но, конечно, будут дни как оттепели, так и более крепких морозов», — рассказал специалист.

Самое большое количество осадков метеорологи ждут в декабре. При чем это произойдет и на Урале, и в Европейской части России. По словам Тишковца, обе эти территории будут в одних условиях, «в одном климатическом тренде».

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