Метеоролог рассказал, какой будет грядущая зима 2020/21
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уверен, что в этом сезоне погода сюрпризов не преподнесет.
Фото: globallookpress.com / Valya Egorshin
Известный метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец дал прогноз на предстоящую зиму. Как передает URA.RU, в отличие от предыдущего года, в этот раз все будет в пределах нормы.
Так, Тишковец ожидает лишь незначительное превышение обычной для этого периода температуры, однако снега возможно будет немного больше, чем привыкли люди.
«Зима, в отличие от предыдущей, будет нормальной, показатели температур ожидаются в пределах климатической нормы. Превышение обычной для этого периода температуры будет только символическое — больше на 0,5-1 градус. Урал ждет мягкий вариант русской зимы, средний между русской и европейской. Но, конечно, будут дни как оттепели, так и более крепких морозов», — рассказал специалист.
Самое большое количество осадков метеорологи ждут в декабре. При чем это произойдет и на Урале, и в Европейской части России. По словам Тишковца, обе эти территории будут в одних условиях, «в одном климатическом тренде».
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