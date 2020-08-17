Почему медики не смогли спасти Легкоступову — новые подробности трагедии
По предварительной информации, смерть исполнительницы хита «Ягода-малина» наступила в результате несчастного случая.
Фото: Instagram @legkostupovavalentina, Илья Золкин
Супруг Легкоступовой скорее всего не причастен к полученной травме Валентины Легкоступовой: за три дня до госпитализации певица упала в ванной и ударилась головой об пол. Этой версии придерживается Следственный комитет и друг певицы Александр Герасимов. По его словам, супруг исполнительницы Юрий предлагал жене обратиться к врачам, но она отмахивалась и говорила, что все пройдет. Это пренебрежительное отношение к себе сыграло трагическую роль в ее судьбе. Фирсов забил в колокола, когда состояние супруги значительно ухудшилось. Как заявила дочь звезды, пара злоупотребляла алкоголем последние две недели до трагедии. Она обнаружила мать в пьяном состоянии, когда приехала по звонку Фирсова.
Дочь отвезла ее и Юрия Фирсова в наркологическую клинику. Там певица пожаловалась на сильную головную боль и впоследствии впала в кому. Позднее медики диагностировали у нее кровоизлияние и ушиб головного мозга. Звезде сделали трепанацию черепа. После экстренной операции артистка находилась в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. 14 августа она скончалась, не приходя в сознание. Как стало известно 5-tv.ru, травма к моменту ее госпитализации уже была неоперабельна.
При этом Александр Герасимов исключает версию о пагубной роли алкоголя в судьбе артистки. По его словам, на протяжении жизни она не употребляла спиртное.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что образ жизни матери не одобрял ее сын Матвей. Молодой человек и другие близкие артистки не нашли общего языка с ее избранником. Из-за этого Легкоступова отдалилась от родни и после свадьбы с Юрием все свободное время стала проводить с мужем.
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