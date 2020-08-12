Бил ли муж Валентину Легкоступову? Следствие озвучило первые версии

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 64

В настоящее время звезда 90-х находится в больнице в крайне тяжелом состоянии после экстренной операции.

Бил ли муж Валентину Легкоступову? Следствие озвучило первые версии

Фото: Instagram @legkostupovavalentina

Следствие, предварительно, исключило версию, что Юрий Фирсов мог избить свою жену Валентину Легкоступову до тяжелой черепно-мозговой травмы. Как стало известно 5-tv.ru, к такому выводу следователи пришли по факту проведенной проверки.

Однако стоит отметить, что пока рукоприкладство не сбрасывается со счетов. В настоящее время за основную версию следствие все же взяло получение травмы головы и многочисленных ушибов Легкоступовой в результате падения.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, медики диагностировали у звезды кровоизлияние и ушиб головного мозга. Легкоступову доставили в столичную больницу 8 августа в состоянии комы из наркологической клиники, куда она была доставлена дочерью после двухнедельного запоя. Вместе с ней в клинику поступил и ее третий супруг Юрий Фирсов. На теле и лице звезды были обнаружены кровоподтеки и синяки. При поступлении в больницу Легкоступовой была проведена экстренная операция — трепанация черепа. Состояние исполнительницы вызывает серьезные опасения у врачей.

Муж Легкоступовой устроил ДТП, пока певица лежит в коме

Семья звезды обвинила в произошедшем ее нового мужа. Сын Легкоступовой рассказал, что злоупотреблять алкоголем его мать начала сразу после свадьбы. А Фирсов в свою очередь начал выживать Матвея из квартиры, угрожал и нападал с ножом. Наследник звезды полагает, что новоиспеченный отчим заинтересован в звездной недвижимости.

К слову, Фирсов сбежал из наркологической клиники на следующий же день, как пришел в себя. После того как в полицию поступила телефонограмма, супруг звезды был задержан правоохранительными органами по подозрению в ее избиении, а фактом произошедшего заинтересовались в Следственном комитете.

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