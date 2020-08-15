Друг певицы и педагога по вокалу Валентины Легкоступовой Александр Герасимов в интервью «Собеседник.ru» рассказал, что ее новоиспеченный супруг — яхтсмен Юрий Фирсов пережил сильнейший удар после известия о смерти жены.

Концертный администратор утверждает, что мужчина последние дни сам еле стоял на ногах из-за произошедших событий. По словам Александра Герасимова, Юрий Фирсов долго не отвечал на телефонные звонки. Когда приятелю знаменитости удалось-таки до него дозвониться, тот немедля рассказал о том, что случилось.

«Оказалось, что Валентина упала в ванной за три дня до того, как оказалась в больнице. Юра стал переживать: „Валя, надо обратиться к врачам!“ Но она лишь отмахивалась: „Ничего страшного, все пройдет!“. Они уехали в дом отдыха, но там на третий день ей стало плохо. Юра привез ее домой, она сдулась почти полностью. Тогда он забил в колокола, стал звонить родне. Приехала дочь, и дальше вы знаете, что началось…», — сказал концертный администратор.

Александр Герасимов пришел в ужас от того, что Валентину Легкоступову пытаются выставить алкоголичкой. Друг певицы утверждает, что она на протяжении жизни практически не употребляла спиртное. Даже на собственной свадьбе знаменитость выпила максимум пару глотков шампанского.

«Никогда не поверю в версию про алкоголь — я знаю Валю десятки лет. Она была счастлива с мужем: буквально парила», — сказал Александр Герасимов.

Приятель Валентины Легкоступовой призвал общественность прекратить травлю Юрия Фирсова, которому в настоящий момент очень нелегко. Концертный администратор отметил, что третий муж относился к звезде очень трепетно и заботился. Александр Герасимов считает, что яхтсмен — самый порядочный из всех избранников певицы.

Узнав о смерти Валентины Легкоступовой, Юрий Фирсов потерял сознание. Когда медики привели его в чувство, первой фразой была: «Валя, не уходи!».

«„Я сделаю все, чтобы ее вытащить и спасти!“ — говорил он. Он доставал все лекарства! А сам еле ходит, пьет без конца валокордин. Я за него очень переживаю: ему самому бы выжить! Прекратите его травлю! Он этого не заслуживает!» — заключил Александр Герасимов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о причинах трагической судьбы Валентины Легкоступовой.