Не избежала пластики. Как с годами менялась внешность Валентины Легкоступовой

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Валентин Черников
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В последние годы жизни певица преобразилась до неузнаваемости.

Не избежала пластики. Как с годами менялась внешность Валентины Легкоступовой

Фото: Instagram @legkostupovavalentina

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Внешность Валентины Легкоступовой претерпела много изменений за долгую карьеру артистки. Звезда всегда следила за модой и меняла образы, а в последние годы жизни преобразилась до неузнаваемости. Отчасти благодаря пластической хирургии, к которой прибегают многие знаменитости, разменявшие пятый и шестой десяток.

На снимках Легкоступовой раннего периода ее карьеры можно увидеть, что она обладала тонкими губами. Такая природная особенность не портила певицу. Тем не менее, как и ее многочисленные коллеги, Валентина увеличила эту часть лица. Ботокс, как полагают специалисты, она применяла и на других областях лица, чтобы избавиться от морщин.

Instagram @legkostupovavalentina

Вместе с губами звезда увеличила грудь. Это стало заметно в 2000-х. Тогда же знаменитость начала носить более откровенные наряды, подчеркивающие ее обновленную фигуру.

Еще одна дань моде — заостренный подбородок. Поклонники полагают, что артистка решилась на ментопластику, чтобы сделать форму лица более утонченной. С той же целью, очевидно, она согласилась на ринопластику. Нос исполнительницы хита «Ягода-малина» с годами стал явно тоньше и острее. Скрыть возрастные изменения в области верхних и нижних век ей, вероятно, помогла блефоропластика.

Instagram @legkostupovavalentina

Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа в возрасте 54 лет. За неделю до этого медики диагностировали у нее кровоизлияние и ушиб головного мозга. Артистка впала в кому после травмы головы и умерла, не приходя в сознание. Согласно основной версии следствия, причиной травмы стал несчастный случай.

Ранее 5-tv.ru писал, почему медики не смогли спасти Легкоступову.

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Умерла Валентина Легкоступова
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