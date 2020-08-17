Второй этап испытаний вакцины от COVID-19 стартовал в новосибирском «Векторе»
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, три препарата от коронавируса в РФ находятся в высокой степени готовности.
Фото: РИА Новости / Владимир Песня, Пресс-служба АФК "Система"; ТАСС / Астафьев Александр; www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger, uwe umstätter
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о втором этапе клинических испытаний вакцины от COVID-19, которую разрабатывает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (ГНЦ) «Вектор».
Руководитель ведомства подчеркнула, что самочувствие всех добровольцев оценивается как хорошее. Повышения температуры тела у участников исследования не зафиксировано.
«Всем, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных реакций, у нас нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения», — цитирует Анну Попову Интерфакс.
Руководитель Роспотребнадзора отметила, что в РФ в настоящее время идет разработка нескольких вакцин от коронавируса. Три препарата из их числа находятся в высокой степени готовности.
Президент РФ Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 «Спутник», разработка которой велась Национальный исследовательским центром имени Гамалеи.
Параллельно над созданием своих препаратов от коронавируса трудятся специалисты ГНЦ «Вектор». Еще один антиген разрабатывается в НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ученых, создавших вакцину от COVID-19, пытались переманить на Запад.
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