Второй этап испытаний вакцины от COVID-19 стартовал в новосибирском «Векторе»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о втором этапе клинических испытаний вакцины от COVID-19, которую разрабатывает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (ГНЦ) «Вектор».

Руководитель ведомства подчеркнула, что самочувствие всех добровольцев оценивается как хорошее. Повышения температуры тела у участников исследования не зафиксировано.

«Всем, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных реакций, у нас нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения», — цитирует Анну Попову Интерфакс.

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что в РФ в настоящее время идет разработка нескольких вакцин от коронавируса. Три препарата из их числа находятся в высокой степени готовности.

Президент РФ Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 «Спутник», разработка которой велась Национальный исследовательским центром имени Гамалеи.

Параллельно над созданием своих препаратов от коронавируса трудятся специалисты ГНЦ «Вектор». Еще один антиген разрабатывается в НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ученых, создавших вакцину от COVID-19, пытались переманить на Запад.