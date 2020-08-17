Близкие Легкоступовой назвали ее главную мечту, которой не суждено было сбыться

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Виктория Андреева
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Яркая и жизнелюбивая певица строила грандиозные планы, не подозревая, какая судьба ей уготована.

Близкие Легкоступовой назвали ее главную мечту, которой не суждено было сбыться

Фото: Instagram @legkostupovavalentina

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Умерла Валентина Легкоступова

Шикарная свадьба под алыми парусами осталась последней, и, возможно, самой главной несбывшейся мечтой внезапно умершей звезды эстрады Валентины Легкоступовой.

17 августа в эфире телеканала «Россия-1» были показаны эксклюзивные фото и видео с бракосочетания, а также венчания певицы и яхтсмена Юрия Фирсова. Торжественные мероприятия состоялись 4 и 13 июля.

«Мы с Юрой выполнили все свои кармические обязательства и теперь можем пожить для себя», — заявила после свадьбы счастливая Легкоступова.

В знак крепкой любви друг к другу новоиспеченные супруги даже сделали памятные тату на руках. А в сентябре 2020 года как раз планировали исполнить ту самую, давнюю мечту — отметить бракосочетание с большим размахом под алыми парусами.

К сожалению, реализовать грандиозные планы им было не суждено. 14 августа Валентина Легкоступова скончалась в результате последствий серьезной черепно-мозговой травмы. Узнав об этом, Юрий Фирсов даже потерял сознание. Сегодня тот самый момент, когда артистка оступилась в ванной и упала, вдовец вспоминает с ужасом.

«На голове не было ни крови, ни подтеков», — рассказал яхтсмен на шоу федерального телеканала.

По его словам, ничто не предвещало беды. В тот роковой день они «немного перебрали с алкоголем», а после падения артистки и подумать не могли, какой трагедией оно обернется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что финалистка «Битвы экстрасенсов» раскрыла тайны смерти певицы Валентины Легкоступовой.

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Умерла Валентина Легкоступова
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