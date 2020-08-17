Близкие Легкоступовой назвали ее главную мечту, которой не суждено было сбыться
Яркая и жизнелюбивая певица строила грандиозные планы, не подозревая, какая судьба ей уготована.
Фото: Instagram @legkostupovavalentina
Шикарная свадьба под алыми парусами осталась последней, и, возможно, самой главной несбывшейся мечтой внезапно умершей звезды эстрады Валентины Легкоступовой.
17 августа в эфире телеканала «Россия-1» были показаны эксклюзивные фото и видео с бракосочетания, а также венчания певицы и яхтсмена Юрия Фирсова. Торжественные мероприятия состоялись 4 и 13 июля.
«Мы с Юрой выполнили все свои кармические обязательства и теперь можем пожить для себя», — заявила после свадьбы счастливая Легкоступова.
В знак крепкой любви друг к другу новоиспеченные супруги даже сделали памятные тату на руках. А в сентябре 2020 года как раз планировали исполнить ту самую, давнюю мечту — отметить бракосочетание с большим размахом под алыми парусами.
К сожалению, реализовать грандиозные планы им было не суждено. 14 августа Валентина Легкоступова скончалась в результате последствий серьезной черепно-мозговой травмы. Узнав об этом, Юрий Фирсов даже потерял сознание. Сегодня тот самый момент, когда артистка оступилась в ванной и упала, вдовец вспоминает с ужасом.
«На голове не было ни крови, ни подтеков», — рассказал яхтсмен на шоу федерального телеканала.
По его словам, ничто не предвещало беды. В тот роковой день они «немного перебрали с алкоголем», а после падения артистки и подумать не могли, какой трагедией оно обернется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что финалистка «Битвы экстрасенсов» раскрыла тайны смерти певицы Валентины Легкоступовой.
- 17 авг
- Илья Резник вспомнил, как когда-то помог Легкоступовой получить квартиру
- 17 авг
- «Я такую вину чувствую»: Муж Легкоступовой сделал заявление на телешоу
- 17 авг
- Валентину Легкоступову могут похоронить в закрытом гробу
- 17 авг
- Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
- 17 авг
- Фото из спальни Легкоступовой после обновления в программе «Идеальный ремонт»
- 17 авг
- Не избежала пластики. Как с годами менялась внешность Валентины Легкоступовой
- 17 авг
- Что Легкоступова успела сказать дочери до того, как впала в кому?
- 17 авг
- Почему друг Легкоступовой обвинил в ее неудачах Пугачеву?
- 17 авг
- Почему медики не смогли спасти Легкоступову — новые подробности трагедии
- 16 авг
- «Всех на детектор лжи!» — финалистка «Битвы экстрасенсов» раскрыла тайны смерти Легкоступовой
Читайте также
43%
-0.25 86.47
0.06
Нашли ошибку?