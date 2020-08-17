Близкие Легкоступовой назвали ее главную мечту, которой не суждено было сбыться

Шикарная свадьба под алыми парусами осталась последней, и, возможно, самой главной несбывшейся мечтой внезапно умершей звезды эстрады Валентины Легкоступовой.

17 августа в эфире телеканала «Россия-1» были показаны эксклюзивные фото и видео с бракосочетания, а также венчания певицы и яхтсмена Юрия Фирсова. Торжественные мероприятия состоялись 4 и 13 июля.

«Мы с Юрой выполнили все свои кармические обязательства и теперь можем пожить для себя», — заявила после свадьбы счастливая Легкоступова.

В знак крепкой любви друг к другу новоиспеченные супруги даже сделали памятные тату на руках. А в сентябре 2020 года как раз планировали исполнить ту самую, давнюю мечту — отметить бракосочетание с большим размахом под алыми парусами.

К сожалению, реализовать грандиозные планы им было не суждено. 14 августа Валентина Легкоступова скончалась в результате последствий серьезной черепно-мозговой травмы. Узнав об этом, Юрий Фирсов даже потерял сознание. Сегодня тот самый момент, когда артистка оступилась в ванной и упала, вдовец вспоминает с ужасом.

«На голове не было ни крови, ни подтеков», — рассказал яхтсмен на шоу федерального телеканала.

По его словам, ничто не предвещало беды. В тот роковой день они «немного перебрали с алкоголем», а после падения артистки и подумать не могли, какой трагедией оно обернется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что финалистка «Битвы экстрасенсов» раскрыла тайны смерти певицы Валентины Легкоступовой.