Смерть певицы Валентины Легкоступовой потрясла и ее друзей, и поклонников. Вскоре после этого появилось множество слухов о возможных причинах ее гибели, включая обвинения в адрес третьего супруга и рассказы о злоупотреблениях алкоголем. Экстрасенс, попавшая в финал 20-го сезона «Битвы экстрасенсов», Мариам Циминтия в эксклюзивном интервью 5-tv.ru поделилась знаниями, которые получила благодаря особому дару.

Циминтия указала на дату рождения Валентины Легкоступовой — 30.12.1965 года. Для нумерологов сразу становится ясно, что она была талантливой, многогранной и дружелюбной женщиной. Минусами характера были чрезмерная активность и упертость, но без этих качеств она не добилась бы успеха. Циминтия сделала громкое заявление — Легкоступова должна была умереть!

«Именно в этом возрасте она должна была уйти, — авторитетно заявила провидица. — Даже раньше на несколько лет. Это стечение обстоятельств — судьба, которая должна была с ней случиться».

Экстрасенс не верит в истории про алкоголизм покойной — та не была предрасположена к зависимости от спиртных напитков. А вот иногда пригубить могла, ведь в 55 лет ее ждал очередной виток депрессивного состояния, которое нужно было как-то унять.

«Да, в тот день было алкогольное опьянение, но, если брать дату рождения Валентины, смотреть на нее моими глазами, она была вообще не заинтересована в алкоголе, — пояснила она. — А депрессивные состояния у нее были, самый пик должен был настать в 55 лет».

Третьего мужа певицы, Юрия Фирсова, виновным она не считает.

«Балагур, эпикуреец, но на убийство не способен. Супруг не причастен к ее смерти», — заявила Циминтия.

Провидица не считает, что Фирсов мог оказать ей помощь, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения и не понимал серьезности травмы жены.

«Он был в неадекватном состоянии, когда это случилось», — пояснила она.

Куда больше вопросов у экстрасенса к детям Легкоступовой. По ее словам, Вселенная показала наличие многочисленных конфликтов между ними и матерью, законченный эгоизм и ревность с их стороны.

«Понимания здесь не было никакого. Внимание уделяли только себе», — описана она дочь и сына Легкоступовой, хотя искреннюю любовь между ними не отрицает.

Также провидица назвала косвенных виновников гибели певицы.

«Не хочу делать громких заявлений. Но советую полиции вывести всех на детектор лжи. И даю гарантию, что сразу же вы получите ответ на вопрос», — заключила финалистка «Битвы экстрасенсов».

Ранее 5-tv.ru выкладывал мнение таролога, что смерть Валентины Легкоступовой наступила слишком рано.