Стали известны дата и место прощания с Валентиной Легкоступовой
Звезда эстрады умерла на 55 году жизни 14 августа.
Фото: Instagram @legkostupovavalentina; Фото Ильи Золкина
Прощание с певицей Валентиной Легкступовой состоится 20 августа в полдень на Троекуровском кладбище. Об этом 5-tv.ru сообщила дочь звезды Анетта Бриль.
«Прощание будет в 12 часов в четверг в Троекурово», — сообщила наследница.
Предположительно, звезда будет похоронена там же.
Валентина Легкоступова умерла в больнице не приходя в сознание 14 августа. 54-летняя звезда была доставлена в столичную клинику после черепно-мозговой травмы. Ей была проведена экстренная операция. Из комы певица так и не вышла.
Как выяснилось позднее, спасти Легкоступову медикам практически не представлялось возможным. Полученная за несколько дней до этого травма головы имела уже необратимые последствия. Проверка по данному факту пока не завершена. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Основная версия — несчастный случай.
В трагической гибели артистки, которой было всего 54 года, родные и друзья покойной винят как раз Юрия Фирсова. 6 августа дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль обнаружила мать и ее избранника в квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. Девушка отвезла обоих в наркологическую клинику. Наутро Юрий Фирсов покинул медучреждение, оставив певицу одну. В ночь на 8 августа состояние знаменитости ухудшилось, и она впала в кому. Валентину Легкоступову в срочном порядке перевели в другую больницу, где диагностировали кровоизлияние и ушиб головного мозга. После операции знаменитость несколько суток провела в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Несмотря на усилия медиков, 15 августа в 15.30 по московскому времени сердце заслуженной артистки остановилось. Согласно основной версии следствия, причиной травмы стал несчастный случай.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому достанется наследство Валентины Легкоступовой.
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