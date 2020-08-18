«Он и половину не помнит»: Соседов обвинил мужа Легкоступовой в пьянстве
Музыкальный критик заявил, что Юрий Фирсов ему сразу не понравился.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире программы «Прямой эфир» публично заявил, что муж погибшей Валентины Легкоступовой пришел в студию «с бодуна», сообщает сайт Teleprogramma.pro.
«У него абстинентный синдром. Он еще не отошел от выпитого. Это видно сразу», — высказал свое мнение журналист.
Соседов также косвенно обвинил Юрия Фирсова том, что именно из-за него драгоценное время было упущено. Он заявил, что врача нужно было вызывать незамедлительно, несмотря на протесты Валентины.
Яхтсмен Фирсов, по словам Соседова, не понравился ему сразу же, как только появился в студии программы, где и состоялось их первое знакомство.
«Мне его не жаль абсолютно. Мне жаль Валю Легкоступову. Чудесную женщину, совершенно прелестную. Она всегда улыбалась, всегда была в хорошем настроении», — заключил критик.
Бурное обсуждение трагичной смерти исполнительницы песни «Ягода-малина» не утихает уже несколько дней. Многие друзья и коллеги по цеху обвиняют в преждевременной кончине певицы именно Фирсова, вспоминают подробности их личной жизни и критикуют супруга за его «бесчувственное» отношение к Легкоступовой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Легкоступова успела сказать дочери до того, как впала в кому.
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