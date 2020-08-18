«Он и половину не помнит»: Соседов обвинил мужа Легкоступовой в пьянстве

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире программы «Прямой эфир» публично заявил, что муж погибшей Валентины Легкоступовой пришел в студию «с бодуна», сообщает сайт Teleprogramma.pro.

«У него абстинентный синдром. Он еще не отошел от выпитого. Это видно сразу», — высказал свое мнение журналист.

Соседов также косвенно обвинил Юрия Фирсова том, что именно из-за него драгоценное время было упущено. Он заявил, что врача нужно было вызывать незамедлительно, несмотря на протесты Валентины.

Яхтсмен Фирсов, по словам Соседова, не понравился ему сразу же, как только появился в студии программы, где и состоялось их первое знакомство.

«Мне его не жаль абсолютно. Мне жаль Валю Легкоступову. Чудесную женщину, совершенно прелестную. Она всегда улыбалась, всегда была в хорошем настроении», — заключил критик.

Бурное обсуждение трагичной смерти исполнительницы песни «Ягода-малина» не утихает уже несколько дней. Многие друзья и коллеги по цеху обвиняют в преждевременной кончине певицы именно Фирсова, вспоминают подробности их личной жизни и критикуют супруга за его «бесчувственное» отношение к Легкоступовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Легкоступова успела сказать дочери до того, как впала в кому.