Стал известен настоящий диагноз Ефремова при госпитализации
Суд по делу о ДТП с участием артиста проучил из больницы выписку о состоянии здоровья подсудимого, однако озвучивать ее не стал.
Фото: Известия / Дмитрий Коротаев
Причиной госпитализации Михаила Ефремова 11 августа из здания суда, где должно было состояться очередное заседание по делу о ДТП с его участием, был не инсульт, как это утверждал адвокат Эльман Пашаев. В распоряжении РЕН ТВ оказался документ, поступивший в Пресненский районный суд Москвы из больницы имени Боткина, где Ефремов провел три дня. В графе «диагноз» значатся «повторные транзиторные ишемические атаки». При этом в разделе «динамика состояния» написано, что очаговой неврологической симптоматики нет, то есть инсульта у актера не было.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, 11 августа Михаил Ефремов приехал на очередное заседание Пресненского суда в автомобиле Федеральной службы исполнения наказаний и из машины ему помогали выйти судебные приставы. Он шел заметно прихрамывая, а из здания суда его вынесли на носилках, как было похоже, без сознания. Адвокат артиста Эльман Пашаев сообщал тогда, что врачи диагностировали инсульт, но многие полагали, что Ефремов мог симулировать приступ.
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