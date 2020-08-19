В Россию сегодня придут первые заморозки

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Пока ливни затапливают Дальний Восток, Сибирь и Северо-Запад готовятся к похолоданию.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mark Sisson/FLPA; 5-tv.ru

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Погода

Сильные дожди вызвали подъем уровня рек в Хабаровском крае. Вода продолжает прибывать. Во многих районах до критической отметки остаются считанные сантиметры. В одном из поселков жители готовятся к эвакуации. Из-за сильнейших ливней введен режим ЧС в Еврейской автономной области.

Новосибирск приходит в себя после сильнейшего ливня. Непогода застала город врасплох. За несколько минут выпала половина месячной нормы осадков. Десятки улиц превратились в реки, по которым с трудом передвигались машины. В некоторых районах пришлось переходить дорогу по колено в воде. А в наукограде Кольцово кроме ливня выпал град размером с перепелиное яйцо.

Готовит погода сюрпризы и для других регионов страны. В Иркутской, Мурманской, и Магаданской областях сегодня ожидаются первые заморозки. По прогнозам синоптиков температура ночью там опуститься до минус трех градусов. Продлятся заморозки до конца этой недели.

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