В Россию сегодня придут первые заморозки

Сильные дожди вызвали подъем уровня рек в Хабаровском крае. Вода продолжает прибывать. Во многих районах до критической отметки остаются считанные сантиметры. В одном из поселков жители готовятся к эвакуации. Из-за сильнейших ливней введен режим ЧС в Еврейской автономной области.

Новосибирск приходит в себя после сильнейшего ливня. Непогода застала город врасплох. За несколько минут выпала половина месячной нормы осадков. Десятки улиц превратились в реки, по которым с трудом передвигались машины. В некоторых районах пришлось переходить дорогу по колено в воде. А в наукограде Кольцово кроме ливня выпал град размером с перепелиное яйцо.

Готовит погода сюрпризы и для других регионов страны. В Иркутской, Мурманской, и Магаданской областях сегодня ожидаются первые заморозки. По прогнозам синоптиков температура ночью там опуститься до минус трех градусов. Продлятся заморозки до конца этой недели.