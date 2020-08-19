«Он ей мог подкапывать» — Азиза выдвинула шокирующую версию смерти Легкоступовой
Певица, как и многие другие звезды, винит в гибели Валентины ее мужа Юрия Фирсова.
Фото: Instagram @legkostupovavalentina
Давняя подруга Валентины Легкоступовой — Азиза в эфире программы «Пусть говорят» озвучила свою версию смерти певицы. Необычные обстоятельства трагедии уже разбирает Следственный комитет, напоминает «Экономика сегодня».
Последняя встреча Азизы с Валентиной насторожила ее. Незадолго до радостного события — свадьбы певицы, она выглядела отнюдь не счастливой невестой.
«Я смотрю на нее и думаю, где-то выражение глаз? Передо мной стояла Валя, выхолощенная изнутри, физически истощенная. Ее хотелось обнять», — поделилась Азиза.
Сидя в студии, она высказала предположение, что дело могло не ограничиваться алкоголем. Подруга Валентины считает, что на лицо были все признаки употребления Легкоступовой наркотиков с подачи мужа.
«Мне пришла в голову мысль: а, может, она и не знала, может, он ей не алкоголь, а какие-то таблетки мог подбросить? Она сгорела! Так сгореть можно только от каких-то наркотических (веществ). Он ей мог подливать, подкапывать», — рассудила Азиза в студии программы.
Многие друзья и коллеги погибшей не сомневаются в причастности Юрия к смерти звезды. Они выдвигают различные версии смерти и пытаются докопаться до правды. Семья Легкоступовой, в частности дочь Анетта, отказывается общаться с Фирсовым.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой.
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