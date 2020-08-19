Романтик или альфонс? За кого вышла замуж Валентина Легкоступова

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Татьяна Меркер
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Кем на самом деле является третий муж певицы загадочный яхтсмен Юрий Фирсов.

Романтик или альфонс? За кого вышла замуж Валентина Легкоступова

Фото: Instagram @firsov_yury

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Умерла Валентина Легкоступова

После скоропостижной кончины Валентины Легкоступовой 14 августа, имя ее мужа Юрия Фирсова не сходит с первых полос газет. 5-tv.ru решил узнать, что скрывал и кем на самом деле являлся возлюбленный звезды и титулованный яхтсмен.

Родился будущий супруг Легоступовой 13 мая 1963 года в городе Туапсе. Спортом он увлекался с детства, сначала это было плавание, позднее он связал свою жизнь с парусным спортом. В этом виде состязаний он бесспорно добился больших успехов. В копилке Фирсова звания мастера спорта и чемпиона Российской Федерации, бронзового призера чемпионата Европы, кубки и медали множества соревнований.Instagram @firsov_yury

В личной жизни Фирсова было не меньше «побед». Брак с Легкоступовой стал третьим в жизни Юрия. По сообщению vokrug.tv, от первого союза у Юрия остался сын Даниил, однако эта информация не подтверждена.

Чувства к Легкоступовой родились у яхтсмена, когда он состоял во втором своем браке. В том союзе родилась дочка Василиса, с которой, судя по фотографиям Фирсова в Instagram, он смог сохранить близкие отношения

Instagram @firsov_yury

Жену Наталью яхтсмен решительно покинул ради более «статусной» супруги.

К слову, чтобы узаконить отношения с Юрием, Валентина тоже развелась со своим вторым мужем Алексеем Григорьевым. В то время супруги вместе с сыном Матвеем жили на Канарах, а по работе прилетали в Россию. Разлад в паре произошел, когда Алексей перестал приносить деньги в семью. Все это время Валентина общалась с таинственным поклонником из сети, который все время звал ее кататься на яхте

«Вдруг подумала, а слетаю-ка я», — вспоминала свою историю знакомства с Фирсовым Валентина в эфире программы «Судьба человека».

Instagram @firsov_yury

Многие приближенные к паре Фирсова и Легкоступовой отмечают, что эти отношения строились скорее на взаимовыгодных условиях, чем на любви. По словам певицы Натальи Штурм, тем самым ее подруга хотела подогреть угасший интерес к собственной персоне, а Юрий за счет звездной жены компенсировать свои нереализованные амбиции.

«Комплексы, как мы их называем, он реализовал в этом браке», — заключила Штурм.

Информацию подтверждает и тот факт, что после свадьбы супруг поселился в квартире певицы. Собственной жилплощади в Москве у Фирсова не было, он жил в маленькой квартире в Текстильщиках, далеко от метро, рассказали друзья пары. Владел Фирсов только яхтой, которую построил сам. По оценкам специалистов, она едва ли стоила 25 тысяч евро при минимальной цене «самой скромной» яхты в 800 тысяч евро.

Instagram @firsov_yury

После смерти певицы при загадочных обстоятельствах «любящий муж» Фирсов отказал семье Легкоступовой в помощи с похоронами. Друзья певицы заявляли, что «он не дал ни копейки».

«Он только ходит и зудит, что надо было ее прах развеять над Канарами, как она говорила», — негодовала одна из коллег певицы по цеху.

Все расходы на себя пришлось взять дочери Валентины — Анетте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фирсов потратил все деньги на пластику.

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