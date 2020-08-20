Родные Легкоступовой отстранили ее вдовца от похорон

Последнего мужа певицы Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова не допустят к организации похорон артистки. Как пишет издание «Собеседник», такое решение приняли родственники покойной. Занимается проводами народной любимицы в последний путь ее дочь Анетта Бриль.

Родные продолжают винить вдовца в гибели Легкоступовой. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище в столице 20 августа. По некоторым данным, прощание с артисткой будет закрытым.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрий Фирсов не принимал финансового участия в организации похорон своей жены. По словам подруги покойной Натальи Штурм, все тяготы этого мероприятие легли на хрупкие плечи дочери певицы. Однако ей оказывали посильную помощь друзья артистки.

Валентины Легкоступовой не стало 14 августа. Ей было всего 54 года. За неделю до смерти ее с пробитой головой нашла дома дочь. Предварительно, артистка была пьяна, с ней тоже навеселе находится муж Юрий Фирсов. При этом окружение артистки хором заверяло — Валентина никогда не злоупотребляла алкоголем и вообще плохо его переносила. Впоследствии Фирсов утверждал, что Валентина поскользнулась и упала. Ее забрали в наркологическую клинику вместе с мужем, который тут же сбежал. Она впала в кому, врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему родные Легкоступовой сделают похороны закрытыми.