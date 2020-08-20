«Грязные слухи»: Киркоров высказался об обидах Легкоступовой на Пугачеву

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Андрей Чапыгин
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Певица при жизни винила Примадонну в том, что она помешала ей стать знаменитой.

«Грязные слухи»: Киркоров высказался об обидах Легкоступовой на Пугачеву

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; Instagram @legkostupovavalentina

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Певица Валентина Легоступова, скончавшаяся 14 августа, при жизни очень переживала из-за творческого забвения. По словам ее друга, эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадима Манукяна, она была уверена, что в этом виновата Алла Пугачева. Однако Филипп Киркоров, бывший муж Примадонны и друг Легкоступовой, опроверг эти слухи.

Киркоров прокомментировал отношения двух исполнительниц в эфире одной из передач канала «Россия-1». По его словам, эта история не может быть правдой.

«Я слышал эти грязные слухи, что обвиняют Аллу Пугачеву. Что она там кого-то подсаживала, куда-то не пускала. Так вот хочу защитить великую певицу. Не нужно обвинять в своих неудачах другого человека. Валя была прекрасным исполнителем, у нее была своя публика», – рассказал музыкант.

Киркоров отметил, что они с Легкоступовой были близкими друзьями во времена «дерзкой молодости». Артисты не только тесно общались, но и вместе работали: в то время записывали совместный дуэт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вдовец Легкоступовой Юрий Фирсов обвинял детей певицы в воровстве ее имущества.

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