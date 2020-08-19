Муж Легкоступовой обвинил детей певицы в воровстве
По словам Юрия Фирсова, дочь и сын певицы тайно угнали ее машину.
Фото: Instagram @firsov_yury
Спустя несколько дней после трагичной смерти своей жены — Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов отправился «в рейд» по программам федеральных каналов, где получил в свой адрес множество обвинений и нелицеприятных выражений. Но и яхтсмен в свою очередь сделал несколько резонансных заявлений. В эфире шоу «Пусть говорят», например, обвинил детей Валентины в воровстве
«Почти все свои сбережения я потратил, чтобы Валя сделала себя пластику, зубы и преобразилась, а ее дети тайно своровали ее машину!» — заявил Юрий Фирсов.
Муж Легкоступовой на публику подсчитал свои расходы, которые якобы потратил на преображение певицы и делал это со всей душой, чтобы «Валя была самой красивой». А дети певицы, по словам, Фирсова с ним не общаются и в целом относятся крайне категорично.
«Вот такие у нее наследники», — подчеркнул Фирсов.
Несмотря на самые «чистые и светлые» порывы души Юрия, дочь Легкоступовой Анетта обвинила его в угрозах в адрес их семьи. Девушка заявила, что у нее есть соответствующие аудиозаписи, с которыми уже разбирается Следственный комитет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Легкоступова успела сказать дочери до того, как впала в кому.
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