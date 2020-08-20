«Думаю, приговор будет обвинительный»: Добровинский о допросе тайного свидетеля
Найденный Пашаевым Александр Кобец не смог найти себя на записи с места ДТП, когда он якобы был возле машины Ефремова и видел, кто на самом деле сидел за рулем.
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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон, 5-tv.ru
После допроса тайного свидетеля, наконец-то представленного Эльмаром Пашаевым, адвокат со стороны семьи погибшего Сергея Захарова высказался по поводу того, каким в результате будет приговор по делу Михаила Ефремова.
«Думаю, приговор будет обвинительный», — заявил Александр Добровинский журналистам во время 30-минутного перерыва, объявленного судьей по просьбе Ефремова.
Свою точку зрения защитник семьи Захарова обосновал ответами на его вопросы свидетелем Александром Кобцом. Последний сказал, что мужчина, находившийся за рулем джипа Ефремова, руками без перчаток собирал подушку безопасности. Тогда как в материалах уголовного дела имеются результаты экспертизы, где говорится, что следы эпителия на подушке безопасности принадлежат только артисту и никому больше.
Кроме того, тайный свидетель Пашаева не смог вспомнить в каком дворе пил с другом пиво. Вдобавок Кобец так и не нашел себя на записи с места ДТП, когда он якобы был возле машины Ефремова.
Добровинский добавил, что возможно судья привлечет к ответственности Александра Кобца за дачу заведомо ложных показаний.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокаты коллективно обвинили Пашаева в подкупе свидетелей.
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