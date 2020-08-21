Жене погибшего в ДТП с Ефремовым вызвали скорую после заседания в суде

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 186

Супргуте Сергея Захарова понадобилась помощь после спорного заявления адвоката Эльмана Пашаева.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

В Пресненском суде продолжаются заседания по громкому делу о ДТП с участием артиста театра и кино Михаилом Ефремовым. Сторона защиты актера вызывает в суд неоднозначных свидетелей и делает все более скандальные заявления.

После одного из таких, нервы жены погибшего в аварии не выдержали, и ей потребовалась медицинская помощь. Карета скорой помощи забрала жену Сергея Захарова прямо из здания суда для оказания ей необходимых процедур.

5-tv.ru

20 августа на заседании Эльман Пашаев, представляющий интересы артиста, попыталась возложить вину произошедшего на водителя фургона — Сергея Захарова. Об этом после заседания в Пресненском суде рассказал адвокат семьи погибшего — Александр Добровинский.

«Многое можно было бы ожидать в этом процессе, но не вины Сергея Захарова», — заявил представитель защиты семьи.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что, остыв от эмоций, больше не может верить ни единому слову Пашаева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, суд отказался приобщить к делу Ефремова показания тайного свидетеля.

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