Жене погибшего в ДТП с Ефремовым вызвали скорую после заседания в суде
Супргуте Сергея Захарова понадобилась помощь после спорного заявления адвоката Эльмана Пашаева.
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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
В Пресненском суде продолжаются заседания по громкому делу о ДТП с участием артиста театра и кино Михаилом Ефремовым. Сторона защиты актера вызывает в суд неоднозначных свидетелей и делает все более скандальные заявления.
После одного из таких, нервы жены погибшего в аварии не выдержали, и ей потребовалась медицинская помощь. Карета скорой помощи забрала жену Сергея Захарова прямо из здания суда для оказания ей необходимых процедур.
20 августа на заседании Эльман Пашаев, представляющий интересы артиста, попыталась возложить вину произошедшего на водителя фургона — Сергея Захарова. Об этом после заседания в Пресненском суде рассказал адвокат семьи погибшего — Александр Добровинский.
«Многое можно было бы ожидать в этом процессе, но не вины Сергея Захарова», — заявил представитель защиты семьи.
Кроме того, адвокат подчеркнул, что, остыв от эмоций, больше не может верить ни единому слову Пашаева.
Ранее 5-tv.ru сообщал, суд отказался приобщить к делу Ефремова показания тайного свидетеля.
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