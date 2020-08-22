Не сдержал эмоций: Муромов о поведении вдовца Легкоступовой на ее похоронах

В четверг, 20 августа, в Москве состоялась церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Валентиной Легкоступовой. Несмотря на протесты близких и родственников звезды на панихиде присутствовал и ее вдовец — яхтсмен Юрий Фирсов. По словам очевидцев, мужчина вел себя крайне сдержано, однако в какой-то момент совладать с эмоциями просто не смог.

В беседе с «ПолитЭксперт» пришедший проститься с Легкоступовой певец и композитор Михаил Муромов заявил, что Фирсов плакал у гроба скончавшейся супруги.

«Пришел, аккуратно постоял, потом подошел, поплакал и ушел», — рассказал артист.

По информации «Дни.ру», в отличие от родных певицы Юрий Фирсов также не стал произносить и прощальную речь. Вместо этого яхтсмен до начала церемонии подошел к гробу супруги и произнес: «Прости!». На Троекуровском кладбище, где захоронили звезду, после этого он не задерживался.

О смерти заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой стало известно 14 августа. За несколько дней до этого к певице домой пришла дочь Анетта Бриль. Предварительно, артистка была пьяна, рядом с ней также в нетрезвом виде находится супруг Юрий Фирсов. По словам мужчины, певица ранее поскользнулась в ванной комнате и упала.

Звезду и ее супруга доставили в наркологическую клинику, откуда вскоре последний ушел. Валентина же через несколько часов впала в кому. Врачи до последнего боролись за ее жизнь, но их усилия оказались тщетны. Причиной смерти стал отек мозга в результате серьезной черепно-мозговой травмы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему семья Валентины Легкоступовой до последнего хотела устроить закрытые похороны.