Не сдержал эмоций: Муромов о поведении вдовца Легкоступовой на ее похоронах
Известный певец рассказал, как яхтсмен провожал жену в последний путь.
Фото: Instagram @firsov_yury, @dniru
В четверг, 20 августа, в Москве состоялась церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Валентиной Легкоступовой. Несмотря на протесты близких и родственников звезды на панихиде присутствовал и ее вдовец — яхтсмен Юрий Фирсов. По словам очевидцев, мужчина вел себя крайне сдержано, однако в какой-то момент совладать с эмоциями просто не смог.
В беседе с «ПолитЭксперт» пришедший проститься с Легкоступовой певец и композитор Михаил Муромов заявил, что Фирсов плакал у гроба скончавшейся супруги.
«Пришел, аккуратно постоял, потом подошел, поплакал и ушел», — рассказал артист.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Муж Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов подошел к ней проститься ☝🏻 ⠀ #легкоступова #эксклюзив
По информации «Дни.ру», в отличие от родных певицы Юрий Фирсов также не стал произносить и прощальную речь. Вместо этого яхтсмен до начала церемонии подошел к гробу супруги и произнес: «Прости!». На Троекуровском кладбище, где захоронили звезду, после этого он не задерживался.
О смерти заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой стало известно 14 августа. За несколько дней до этого к певице домой пришла дочь Анетта Бриль. Предварительно, артистка была пьяна, рядом с ней также в нетрезвом виде находится супруг Юрий Фирсов. По словам мужчины, певица ранее поскользнулась в ванной комнате и упала.
Звезду и ее супруга доставили в наркологическую клинику, откуда вскоре последний ушел. Валентина же через несколько часов впала в кому. Врачи до последнего боролись за ее жизнь, но их усилия оказались тщетны. Причиной смерти стал отек мозга в результате серьезной черепно-мозговой травмы.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему семья Валентины Легкоступовой до последнего хотела устроить закрытые похороны.
- 22 авг
- «Все очень нечисто»: Валерия озвучила собственную версию гибели Легкоступовой
- 21 авг
- «Семья не хотела, чтобы знала пресса»: Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой
- 21 авг
- Супруг Легкоступовой пытается забрать свои деньги и вещи из квартиры певицы
- 20 авг
- «Грязные слухи»: Киркоров высказался об обидах Легкоступовой на Пугачеву
- 20 авг
- Дочь Валентины Легкоступовой принесла клятву у ее гроба
- 20 авг
- «Претендовать не будет»: муж Легкоступовой отказался от наследства
- 20 авг
- «Ей очень плохо»: пожилую мать Легкоступовой увезли с похорон дочери на «скорой»
- 20 авг
- Как на похоронах прощался с Легкоступовой ее муж?
- 20 авг
- Валентину Легкоступову кремировали
- 20 авг
- «Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
Читайте также
68%
0.33 87.73
0.30
Нашли ошибку?