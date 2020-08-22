Не сдержал эмоций: Муромов о поведении вдовца Легкоступовой на ее похоронах

|
Виктория Андреева
4 459

Известный певец рассказал, как яхтсмен провожал жену в последний путь.

Не сдержал эмоций: Муромов о поведении вдовца Легкоступовой на ее похоронах

Фото: Instagram @firsov_yury, @dniru

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

В четверг, 20 августа, в Москве состоялась церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Валентиной Легкоступовой. Несмотря на протесты близких и родственников звезды на панихиде присутствовал и ее вдовец — яхтсмен Юрий Фирсов. По словам очевидцев, мужчина вел себя крайне сдержано, однако в какой-то момент совладать с эмоциями просто не смог.

В беседе с «ПолитЭксперт» пришедший проститься с Легкоступовой певец и композитор Михаил Муромов заявил, что Фирсов плакал у гроба скончавшейся супруги.

«Пришел, аккуратно постоял, потом подошел, поплакал и ушел», — рассказал артист.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Муж Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов подошел к ней проститься ☝🏻 ⠀ #легкоступова #эксклюзив

Публикация от  ДНИ. РУ (@dniru)

По информации «Дни.ру», в отличие от родных певицы Юрий Фирсов также не стал произносить и прощальную речь. Вместо этого яхтсмен до начала церемонии подошел к гробу супруги и произнес: «Прости!». На Троекуровском кладбище, где захоронили звезду, после этого он не задерживался.

О смерти заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой стало известно 14 августа. За несколько дней до этого к певице домой пришла дочь Анетта Бриль. Предварительно, артистка была пьяна, рядом с ней также в нетрезвом виде находится супруг Юрий Фирсов. По словам мужчины, певица ранее поскользнулась в ванной комнате и упала.

Звезду и ее супруга доставили в наркологическую клинику, откуда вскоре последний ушел. Валентина же через несколько часов впала в кому. Врачи до последнего боролись за ее жизнь, но их усилия оказались тщетны. Причиной смерти стал отек мозга в результате серьезной черепно-мозговой травмы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему семья Валентины Легкоступовой до последнего хотела устроить закрытые похороны.

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова
22 авг
«Все очень нечисто»: Валерия озвучила собственную версию гибели Легкоступовой
21 авг
«Семья не хотела, чтобы знала пресса»: Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой
21 авг
Супруг Легкоступовой пытается забрать свои деньги и вещи из квартиры певицы
20 авг
«Грязные слухи»: Киркоров высказался об обидах Легкоступовой на Пугачеву
20 авг
Дочь Валентины Легкоступовой принесла клятву у ее гроба
20 авг
«Претендовать не будет»: муж Легкоступовой отказался от наследства
20 авг
«Ей очень плохо»: пожилую мать Легкоступовой увезли с похорон дочери на «скорой»
20 авг
Как на похоронах прощался с Легкоступовой ее муж?
20 авг
Валентину Легкоступову кремировали
20 авг
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез

Читайте также

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
74.10
0.33 87.73
0.30
ТОП-5 самых надежных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

10:21
Самолет готовится к вынужденной посадке в аэропорту Красноярска
10:11
Видео: в Ленобласти задержали грабителя, напавшего на женщину из-за смартфона
9:57
«Рената Литвинова?» — Певица Maruv предстала в стиле ретро — фото
9:53
Самолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в Германии
9:46
Семьям погибших при взрыве в Ярославле выплатят по одному миллиону рублей
9:40
Видео: зачем в NASA заново изобрели колесо?

Сейчас читают

«Все очень нечисто»: Валерия озвучила собственную версию гибели Легкоступовой
«Семья не хотела, чтобы знала пресса»: Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой
Стало известно, чем накануне занимался Навальный

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок