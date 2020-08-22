«Все очень нечисто»: Валерия озвучила собственную версию гибели Легкоступовой

Певица Валерия в эфире шоу на федеральном телеканале озвучила собственную версию трагической гибели исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой. По словам знаменитости, их знакомство с заслуженной артисткой РФ началось еще во время учебы в Гнесинке во второй половине 1980-х годов.

Будущие звезды занимались у Иосифа Кобзона по классу эстрадного вокала. Валерия отмечает, что мэтр сцены до конца своих дней гордился успехами и талантом Валентины Легкоступовой, а также поддерживал артистку.

Супруга продюсера Иосифа Пригожина подчеркнула, что на протяжении жизни не замечала проблем с алкоголем у своей коллеги. Валерия уверена, что внезапные чрезмерные увлечения спиртными напитками Валентины Легкоступовой незадолго до ее смерти выглядят, как минимум, странно.

Певица добавила, что роман с яхтсменом Юрием Фирсовым сделал 54-летнюю заслуженную артистку РФ необыкновенно счастливой. Валентина Легкоступова переживала духовный и творческий подъем.

«С чего пить? Ее просто к этому подтолкнули, ее вынудили, может быть, насильно заставили. Никаких проблем по части алкоголя у нее, насколько я знаю, не было. Как-то все очень нечисто в этом вопросе. У меня не складывается этот пазл», — цитирует Валерию «Экономика сегодня».

О смерти Валентины Легкоступовой стало известно в минувшую пятницу, 14 августа. За несколько дней до трагедии звезду эстрады доставили в больницу с жалобами на сильные головные боли и плохое самочувствие. Вскоре она впала в кому. Медики диагностировали у артистки серьезную черепно-мозговую травму и попытались удалить гематому посредством оперативного вмешательства. К сожалению, их усилия оказались тщетны.

Сейчас родственники умершей винят в трагедии ее третьего супруга — яхтсмена Юрия Фирсова. Мужчина утверждает, что и пальцем не тронул жену. По его версии, Валентина Легкоступова сама споткнулась в ванной комнате и неудачно упала.

Похороны заслуженной артистки РФ прошли 20 августа на Троекуровском кладбище в закрытом формате. Проводить певицу в последний путь пришли ее близкие, поклонники и друзья, в том числе телеведущий Андрей Малахов, певец Михаил Муромов, второй супруг певицы Алексей Григорьев и другие знаменитости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой.