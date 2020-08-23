«Похоронили не по-людски»: Азиза объяснила, почему Легкоступова осталась без аплодисментов
Певица рассказала, почему родственники исполнительницы хита «Ягода-малина» не дали поклонникам как следует проститься с артисткой.
Фото: Instagram @legkostupovavalen, @iliazolkin
Прощание с Валентиной Легкоступовой закончилось скандалом. Ее поклонники были возмущены действиями родственников певицы, которые, по их мнению, лишили артистку последних аплодисментов. После церемонии прощания, где собравшиеся имели возможность подойти к гробу исполнительницы хита «Ягода-малина», фанатов попросили покинуть зал. Около часа они ждали у траурного помещения, но назад их уже не пригласили. Повсюду слышались реплики, что похоронили певицу «не по-людски».
Азиза попыталась оправдать близких людей покойной, пишет «Собседник» Она пояснила, что всему виной были технические моменты и ограниченные финансы.
«Валентину кремировали. Гроб в этом случае невозможно вынести на улицу или куда-то еще. Он сразу уходит под пол вместе с техническим сооружением, на котором стоит! Так произошло и с Валентиной», — сказала Азиза.
Певица попросила «не казнить» близких Легкоступовой. Похороны обошлись им довольно дорого, и каждая минута аренды зала, также стоила немалых денег. По мнению Азизы, похороны звезды прошли вполне достойно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Валентины Легкоступовой выяснили, сколько стоил необычный белый итальянский саркофаг, в котором хоронили певицу.
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