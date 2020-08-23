«Похоронили не по-людски»: Азиза объяснила, почему Легкоступова осталась без аплодисментов

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Нюра Незванова
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Певица рассказала, почему родственники исполнительницы хита «Ягода-малина» не дали поклонникам как следует проститься с артисткой.

«Похоронили не по-людски»: Азиза объяснила, почему Легкоступова осталась без аплодисментов

Фото: Instagram @legkostupovavalen, @iliazolkin

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Умерла Валентина Легкоступова

Прощание с Валентиной Легкоступовой закончилось скандалом. Ее поклонники были возмущены действиями родственников певицы, которые, по их мнению, лишили артистку последних аплодисментов. После церемонии прощания, где собравшиеся имели возможность подойти к гробу исполнительницы хита «Ягода-малина», фанатов попросили покинуть зал. Около часа они ждали у траурного помещения, но назад их уже не пригласили. Повсюду слышались реплики, что похоронили певицу «не по-людски».

Азиза попыталась оправдать близких людей покойной, пишет «Собседник» Она пояснила, что всему виной были технические моменты и ограниченные финансы.

«Валентину кремировали. Гроб в этом случае невозможно вынести на улицу или куда-то еще. Он сразу уходит под пол вместе с техническим сооружением, на котором стоит! Так произошло и с Валентиной», — сказала Азиза.

Певица попросила «не казнить» близких Легкоступовой. Похороны обошлись им довольно дорого, и каждая минута аренды зала, также стоила немалых денег. По мнению Азизы, похороны звезды прошли вполне достойно.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа, не приходя в сознание. За неделю до смерти ее дочь Анетта Бриль нашла мать с пробитой головой, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Рядом находился муж певицы Юрий Фирсов в невменяемом состоянии. Когда звезде стало хуже, ее госпитализировали в больницу с отеком мозга и сделали трепанацию черепа. Женщина впала в кому, из которой так и не вышла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Валентины Легкоступовой выяснили, сколько стоил необычный белый итальянский саркофаг, в котором хоронили певицу.

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова
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