Штурм рассказала правду о «госпитализации» мамы Легкоступовой с похорон

Певица Наталья Штурм опровергла новость о том, что пожилую маму скончавшейся заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой госпитализировали прямо с похорон дочери. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru звезда рассказала, как все было на самом деле.

20 августа на Троекуровском кладбище Москвы состоялась закрытая церемония прощания с Легкоступовой. На ней присутствовали лишь родственники и коллеги артистки. СМИ и поклонников не пустили. Как сообщил прессе зять певицы Станислав Бриль, в разгар панихиды из-за нервного перенапряжения у Галины Ивановны случился приступ. Ей вызвали скорую помощь, положили на носилки и увезли в одну из столичных больниц.

«Это неправда!» — рассказала 5-tv.ru Штурм.

По ее словам, маме Валентины Легкоступовой действительно было тяжело справиться с ситуацией, однако до госпитализации дело не дошло. Перед тем, как попрощаться с дочерью присутствовавшие доктора и внучка Анетта Бриль бережно усадили Галину Ивановну на медицинскую каталку, стоявшую позади толпы. Затем — после ритуала — ее вместе с сестрой — родной тетей Легкоступовой — вывезли из помещения на свежий воздух.

«Это, конечно, очень тяжелый момент. Она (мама Легкоступовой — Прим.ред.) была в ужасном эмоциональном состоянии. <…> Они вышли за дверь, маму вывезли, а тетя шла рядом. И они стояли там, я их видела. Стояли за стеклом, я даже порывалась в душе, думала, может, подойти. У меня всегда есть что-то такое, чтобы настраивать людей на позитив в любой ситуации. Даже самой критической», — отметила Наталья Штурм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после похорон Валентины Легкоступовой родственники забили тревогу о пропавшей певице Татьяне Овсиенко.