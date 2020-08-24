Пресненский суд Москвы вернется к рассмотрению дела Ефремова

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Карина Бернтгольц
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Ранее заседание было перенесено после заявления актера об отказе от работы с адвокатом Эльманом Пашаевым.

Пресненский суд Москвы вернется к рассмотрению дела Ефремова

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Пресненский суд Москвы вернется к рассмотрению дела о «смертельном» ДТП на Смоленской площади в Москве, в котором обвиняется заслуженный артист РФ Михаил Ефремов. Заседание назначено на 10 утра 24 августа. Оно было перенесено на эту дату в связи с тем, что ранее звезда неожиданно заявил об отказе от работы с адвокатом Эльманом Пашаевым, пишет ТАСС.

Согласно действующим правилам, Ефремов в течение пяти рабочих дней должен найти себе нового правозащитника. В противном случае адвоката для актера назначит суд, однако для этого потребуется время. Поэтому в случае, если звезда не нашел юриста, который будет представлять его интересы, заседание снова будет перенесено. 24 августа должно состояться уже девятое заседание по делу о «смертельной» аварии с участием заслуженного артиста.

Адвокаты потерпевшей стороны полагает, что таким образом Ефремов пытается затянуть судебный процесс, который мог близиться к завершению.

Как сообщал 5-tv.ru, что 21 августа на заседании суда по уголовному делу о ДТП Михаил Ефремов заявил, что он устал от «хихиканий» в адрес своих защитников и поэтому намерен сменить адвоката. При этом, по его словам, Эльман Пашаев останется в качестве консультанта. Ранее действия актера прокомментировал адвокат Сергей Жорин. Юрист заявил, что не видит логики в действиях обеих сторон скандального процесса.

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