Пресненский суд Москвы вернется к рассмотрению дела Ефремова

Пресненский суд Москвы вернется к рассмотрению дела о «смертельном» ДТП на Смоленской площади в Москве, в котором обвиняется заслуженный артист РФ Михаил Ефремов. Заседание назначено на 10 утра 24 августа. Оно было перенесено на эту дату в связи с тем, что ранее звезда неожиданно заявил об отказе от работы с адвокатом Эльманом Пашаевым, пишет ТАСС.

Согласно действующим правилам, Ефремов в течение пяти рабочих дней должен найти себе нового правозащитника. В противном случае адвоката для актера назначит суд, однако для этого потребуется время. Поэтому в случае, если звезда не нашел юриста, который будет представлять его интересы, заседание снова будет перенесено. 24 августа должно состояться уже девятое заседание по делу о «смертельной» аварии с участием заслуженного артиста.

Адвокаты потерпевшей стороны полагает, что таким образом Ефремов пытается затянуть судебный процесс, который мог близиться к завершению.