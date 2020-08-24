Легкоступова хотела спеть дуэтом с последним мужем

Погибшая при невыясненных до конца обстоятельствах исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова намеревалась спеть дуэтом с последним мужем — яхтсменом Юрием Фирсовым, сообщает «Экономика сегодня».

Незадолго до трагической гибели знаменитость обратилась к своей подруге — композитору Ирине Грибулиной с просьбой написать для нее и супруга песню о любви.

Помимо прочего, Валентина Легкоступова хотела в ближайшем будущем перебраться с Юрием Фирсовым жить в Испанию. Звезда эстрады имела в этой стране вид на жительство и разрешение на работу.

О смерти Валентины Легкоступовой стало известно 14 августа. За несколько дней до трагедии звезду эстрады доставили в больницу с жалобами на сильные головные боли и плохое самочувствие. Вскоре она впала в кому. Медики диагностировали у артистки серьезную черепно-мозговую травму и попытались удалить гематому посредством оперативного вмешательства. К сожалению, их усилия оказались тщетны.

Сейчас родственники умершей винят в трагедии ее третьего супруга — яхтсмена Юрия Фирсова. Мужчина утверждает, что и пальцем не тронул жену. По его версии, Валентина Легкоступова сама споткнулась в ванной комнате и неудачно упала.

Похороны заслуженной артистки РФ прошли 20 августа на Троекуровском кладбище в закрытом формате. Проводить певицу в последний путь пришли ее близкие, поклонники и друзья, в том числе телеведущий Андрей Малахов, певец Михаил Муромов, второй супруг Алексей Григорьев и другие знаменитости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лоза и Пригожин оценили идею о кулонах из праха Легкоступовой.