Синоптики рассказали, когда в европейской части России ждать бабье лето

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Анастасия Шадская
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Прогноз на сентябрь дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптики рассказали, когда в европейской части России ждать бабье лето

Фото: ТАСС / Ковалев Петр

Тема:
Погода

После мягкой зимы, приятной весны и аномально жаркого лета некоторых жителей России ждет еще и непривычно теплый сентябрь. Это касается европейских регионов страны, считает научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

На фоне сообщений о проливных дождях на Урале и недавних заморозках для жителей Калининградской, Мурманской, Архангельской, Ленинградской областей и Карелии новости кажутся невероятными. Совсем недавно там было снижение температуры, но скоро снова можно ожидать возвращения тепла. Это произойдет в последние дни лета.

«Температура выше нормы на четыре-пять градусов. Это редкая ситуация для второй половины августа», — пояснил синоптик.

Бабье лето стоит ожидать как минимум в начале сентября. Впрочем, тепло может остаться в регионах и дольше. Количество осадков при этом будет незначительным или ниже среднемесячной нормы.

«В общем, вполне комфортным ожидается месяц», — подытожил Вильфанд.

Все необычные погодные явления 2020 года ученые и метеорологи приписывают глобальному потеплению. Повышение температуры мировых океанов привело к жаре там, где ее не ждали, и похолоданиям в теплых районах. Кроме того, участились мощные ураганы, штормы и торнадо.

Ранее 5-tv.ru выкладывал прогноз погоды на зиму 2020/2021 годов.

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