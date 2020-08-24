Синоптики рассказали, когда в европейской части России ждать бабье лето
Прогноз на сентябрь дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Фото: ТАСС / Ковалев Петр
После мягкой зимы, приятной весны и аномально жаркого лета некоторых жителей России ждет еще и непривычно теплый сентябрь. Это касается европейских регионов страны, считает научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.
На фоне сообщений о проливных дождях на Урале и недавних заморозках для жителей Калининградской, Мурманской, Архангельской, Ленинградской областей и Карелии новости кажутся невероятными. Совсем недавно там было снижение температуры, но скоро снова можно ожидать возвращения тепла. Это произойдет в последние дни лета.
«Температура выше нормы на четыре-пять градусов. Это редкая ситуация для второй половины августа», — пояснил синоптик.
Бабье лето стоит ожидать как минимум в начале сентября. Впрочем, тепло может остаться в регионах и дольше. Количество осадков при этом будет незначительным или ниже среднемесячной нормы.
«В общем, вполне комфортным ожидается месяц», — подытожил Вильфанд.
Все необычные погодные явления 2020 года ученые и метеорологи приписывают глобальному потеплению. Повышение температуры мировых океанов привело к жаре там, где ее не ждали, и похолоданиям в теплых районах. Кроме того, участились мощные ураганы, штормы и торнадо.
Ранее 5-tv.ru выкладывал прогноз погоды на зиму 2020/2021 годов.
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