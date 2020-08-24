Видео: в Татарстане задержан финансист и вербовщик ИГ*

Эфирная новость 19

ФСБ установила преступные связи задержанного в Татарстане, Дагестане и Тюменской области.

Фото, видео: URA.RU/TASS / Анна Майорова, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Сразу в трех регионах России разгромлен канал вербовки боевиков для запрещенной в нашей стране организации «Исламское государство*».

В Татарстане поймали преступника, который переправлял россиян и граждан других стран СНГ в Сирию. Установлены его связи с организаторами подобных каналов в Дагестане и Тюменской области. Правоохранители выяснили маршруты передвижения боевиков и вскрыли схемы финансирования террористической деятельности. Возбуждено уголовное дело.

* — запрещена в РФ.

Тема:
Война в Сирии
24 авг
Взрыв на газопроводе под Дамаском назвали терактом
24 авг
«Огненное» видео: Взрыв на газопроводе под Дамаском оставил без света всю Сирию
21 авг
В сети появилось видео момента гибели российского генерала в Сирии
21 авг
Российские и сирийские военные провели учения в Тартусе — видео
21 авг
Петербургские ученые передали Сирии 3D-модель древней Пальмиры — видео
19 авг
Бастрыкин взял под личный контроль уголовное дело о гибели генерала РФ в Сирии
19 авг
В Минобороны сообщили подробности гибели российского генерала в Сирии
18 авг
В Сирии погиб российский генерал-майор
18 авг
В Минобороны РФ подтвердили гибель в Сирии российского генерал-майора
18 авг
Видео: российско-турецкий патруль был атакован боевиками в Сирии

Читайте также

+21° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.42
0.32 87.90
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:51
Лолита поддержала харассмент в отношении женщин после пятидесяти
18:49
Уголовное дело возбуждено после нападения сектантов на журналиста РЕН ТВ
18:32
Видео: Тиктокерше, откровенно станцевавшей в костюме монашки, разбили лицо
18:28
Детский спорт и COVID-19: тысячи юных спортсменов мечтают вернуться к тренировкам
18:23
«Дальше нужно ждать»: эксперт оценил заявление немецких врачей о состоянии Навального
18:20
В Подмосковье стартовал международный форум «Армия — 2020»

Сейчас читают

Как знак зодиака сотрудника влияет на работу коллектива — мнение астролога
«Красотка на миллион»: Шпица показала, как в алом платье зажгла на кинофестивале
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок