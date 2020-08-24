Видео: в Татарстане задержан финансист и вербовщик ИГ*
ФСБ установила преступные связи задержанного в Татарстане, Дагестане и Тюменской области.
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Фото, видео: URA.RU/TASS / Анна Майорова, 5-tv.ru
Сразу в трех регионах России разгромлен канал вербовки боевиков для запрещенной в нашей стране организации «Исламское государство*».
В Татарстане поймали преступника, который переправлял россиян и граждан других стран СНГ в Сирию. Установлены его связи с организаторами подобных каналов в Дагестане и Тюменской области. Правоохранители выяснили маршруты передвижения боевиков и вскрыли схемы финансирования террористической деятельности. Возбуждено уголовное дело.
* — запрещена в РФ.
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