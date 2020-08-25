ВКС России и ВВС Сирии провели совместную атаку в районе «Белой пустыни».

«Ударами авиации ВКС России и ВВС Сирии и огнем артиллерии в районе „Белой пустыни“ ликвидировано 327 боевиков и 134 укрытия бандформирований», — говорится в заявлении Минобороны.

Также в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что террористы своими действиями в регионе срывают восстановление Сирийской арабской республики и мешают налаживанию отношений между Дамаском и племенами. Именно этом, по данным Минобороны, является обоснованием для присутствия в стране армии США.

Ранее 5-tv.ru, сообщал о гибели 18 августа 2020 года российского генерал-майора Вячеслава Гладких во время атаки на российскую автоколонну, которая возвращалась после проведения гуманитарной миссии в Дейр Эз-Зоре. Тогда же ранения получили двое военных.

По данным Минобороны, операция в «Белой пустыне» проводилась с 18 по 24 августа. В ведомстве подчеркнули, что она будет проводиться до уничтожения подконтрольных США вооруженных отрядов. А удары по боевикам были также нанесены в районе гибели генера-майона Гладких.